Желязков пристигна в Копенхаген за Неформалната среща на Европейския съвет (ВИДЕО)

Министър-председателят Росен Желязков пристигна в Копенхаген за началото на Неформалната среща на Европейския съвет. Той бе посрещнат лично от датския премиер Мете Фредериксен.
Лидерите на ЕС ще обсъдят отбранителната готовност на Съюза и Украйна във връзка със зачестилите нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Акцент ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместните придобивания на способности и подкрепата за държавите по Източния фланг, както и координацията на усилията на европейско ниво.
В дневния ред е и продължаващата подкрепа за справедлив и траен мир в Украйна, включително предвидима помощ за въоръжените сили, натиск върху Русия чрез разширяване на санкциите и напредъкът на Киев по пътя към европейска интеграция.
Форумът ще продължи два дни. В сряда Желязков ще участва в официална вечеря, организирана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания за държавните и правителствени ръководители на ЕС и Европейската политическа общност.
На 2 октомври премиерът ще се включи в заседанието и в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“. В програмата му е предвидена и среща с представители на българската общност в Дания.
Има ли в Копенхаген Музей на восъчните фигури?
Питам заради един, дето обича да обикаля Европа и по света, но е много, много зле с езиците и не може да се ориентира. То и българският трудно говори, ама изпаднал в затруднение, та…
А се смееха на сапунения академик,че искал да пътува!!
Голямо пътуване се очертава за този така наречен премиер! Той вече “ реши“ водната криза и пътува ли, пътува!
На този Розов пингвин мястото му е при бай Ставри.
Иван Смиленов и това ще стане,споко
И да не се връща олигофрена.
ВСЕКИ ДЕН ЯЗДИ САМОЛЕТА И ИЗРАЗХОДВА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА. ⁉️ БЕЗБОЖНО СКЪПИ НИ ИЗЛИЗА ТВА ФАЛШИВО ИЗБРАНОТО. А ПОСЛЕ ГОВОРИ ЗА РАДЕВ И БОТАШ. ТОЙ НАВЪТЯ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ БОТАШ, ПРОДАЖНИКЪТ. СЕГА И ВЪВ ВОЙНА НИ НАБУТВА. ⁉️
Какво прави там? Те нали не са в еврозоната, защо?
Неформална среща, означава ли туризъм ?! Вероятно Торанага Хаяши ще ги кани на водно парти с миски под водопада.
Шибан продажен украински лакей …
Тоя не се спря! Скъса си цървулите да обикаля! 🤮
Восъчния
Кво ще донесе,ограничения санкции,забрани,чужди команди…
Ей този крадец не се спря, обиколи Европа за един месец. Какво прави за страната ни – нищо.
Сами си правят проблемите сами се навиват сами се ваксинират?
Не се спря от никому ненужни екскурзии за сметка на нашите данъци ! 😡
Райха се събира🤮🤮🤮🤮
Пак на инструктаж и да набира клиенти за хаяши-то.
Браво
сега тези пари дето за Зеленски щели сме да даваме спешно пък после щяла Русия да ги връща?! като компенсации НЯКАКВА огромна ШМЕКЕРИЯ ли е пак
абе одих до банката не дават милиона бе , па в агенцията дето екскурзиите ми искат пари деееее и тааа простотиа
Ще прави РЕКЛАМА: – Заповядайте в България на 5 звезден хотел с водопад!“
Де бре, курорте….😡
Екскурзиант, на който всички ние му плащаме екскурзиите, с цел да ни излага пред чужденците!!!🤨
Дървеняк Водопадов. Хоуг.
Денков – 2
Той е повече навън, отколкото е България! Да го обявим за екскурзиант номер 1 на България, но плащаме ние бунаците!
Среща на войнолюбците и техните лакеи!