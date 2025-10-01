НА ЖИВО
          Желязков пристигна в Копенхаген за Неформалната среща на Европейския съвет (ВИДЕО)

          Министър-председателят Росен Желязков пристигна в Копенхаген за началото на Неформалната среща на Европейския съвет. Той бе посрещнат лично от датския премиер Мете Фредериксен.

          Лидерите на ЕС ще обсъдят отбранителната готовност на Съюза и Украйна във връзка със зачестилите нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Акцент ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместните придобивания на способности и подкрепата за държавите по Източния фланг, както и координацията на усилията на европейско ниво.

          В дневния ред е и продължаващата подкрепа за справедлив и траен мир в Украйна, включително предвидима помощ за въоръжените сили, натиск върху Русия чрез разширяване на санкциите и напредъкът на Киев по пътя към европейска интеграция.

          Форумът ще продължи два дни. В сряда Желязков ще участва в официална вечеря, организирана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания за държавните и правителствени ръководители на ЕС и Европейската политическа общност.

          На 2 октомври премиерът ще се включи в заседанието и в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“. В програмата му е предвидена и среща с представители на българската общност в Дания.

