НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

          7
          163
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Работим за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг от 30% на 35%. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

          - Реклама -

          В обръщение, публикувано във Facebook страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомни, че всички пенсии вече са увеличени с 8,6%.

          „Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени“, подчерта Желязков.

          Премиерът посочи още, че днешният ден е време да отдадем почит на хората, които със своя труд и мъдрост са градили България такава, каквато я познаваме.

          „Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред“, каза министър-председателят.

          По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Международния ден на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.

          Работим за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг от 30% на 35%. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

          - Реклама -

          В обръщение, публикувано във Facebook страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомни, че всички пенсии вече са увеличени с 8,6%.

          „Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени“, подчерта Желязков.

          Премиерът посочи още, че днешният ден е време да отдадем почит на хората, които със своя труд и мъдрост са градили България такава, каквато я познаваме.

          „Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред“, каза министър-председателят.

          По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Международния ден на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Василев: Ако Радев отиде на избори, той ще е първа политическа сила

          Златина Петкова -
          "Ако Радев отиде на избори, той ще е първа политическа сила." Това каза политическият анализатор Слави Василев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Икономика

          Ръст на бюджета за развитието на волейбола

          Новинарски Екип -
          "Благодарих на момчетата, на треньора и на федерацията за емоцията, която донесоха на българското общество, защото такъв успех не сме имали от десетки години", коментира Иван Пешев.
          Общество

          Инж. Иван Иванов: В над 200 населени места няма пречиствателни съоръжения за вода

          Златина Петкова -
          "В над 200 места няма пречиствателни съоръжения за вода." Това каза председателят на сдружение "Българска асоциация по водите" Иван Иванов, който беше гост в предаването...

          7 КОМЕНТАРА

          5. Ехоо ,почти три милиона българи трудно живеят работещи бедни ,пенсионери ,хора с увреждания в клуба на богатите с хотели ,къщи за тъщи ел.цетрали…Стига вече с този мутро мафиотски капитализъм и имитация на демокрация

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions