Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Работим за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг от 30% на 35%. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.
В обръщение, публикувано във Facebook страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомни, че всички пенсии вече са увеличени с 8,6%.
Премиерът посочи още, че днешният ден е време да отдадем почит на хората, които със своя труд и мъдрост са градили България такава, каквато я познаваме.
По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Международния ден на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.
С 0,001%
Ти не знаеш какво означава думата „работа“. 🙄🤔🤦
Как ви се откъснаха 5% ? Вашите заплати с колко % ги вдигате ?
Работиш за себе си !
Ехоо ,почти три милиона българи трудно живеят работещи бедни ,пенсионери ,хора с увреждания в клуба на богатите с хотели ,къщи за тъщи ел.цетрали…Стига вече с този мутро мафиотски капитализъм и имитация на демокрация
Знаеме за какво работиш ОЧЕВАДНО е
РАБОТИ ЗА ХОТЕЛА СИ, И ДА ПРОДАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.