Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Работим за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг от 30% на 35%. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

В обръщение, публикувано във Facebook страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомни, че всички пенсии вече са увеличени с 8,6%.

„Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени“, подчерта Желязков.

Премиерът посочи още, че днешният ден е време да отдадем почит на хората, които със своя труд и мъдрост са градили България такава, каквато я познаваме.

„Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред“, каза министър-председателят.

По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Международния ден на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.