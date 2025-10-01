НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП.

          - Реклама -

          Най-тежко пострадал е град Бого – населен с около 90 000 души и разположен в северната част на остров Себу, близо до епицентъра. Там са загинали 13 души, потвърди спасителят Чери Олиамот.

          Още един смъртен случай е регистриран в град Табуелан на Себу, според кмета на населеното място. Това се добавя към вече съобщените пет жертви в град Сан Ремихио на север.

          Спасителните операции продължават, като властите предупреждават, че броят на загиналите може да се увеличи поради вероятността от хора, затрупани под отломки.

          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП.

          - Реклама -

          Най-тежко пострадал е град Бого – населен с около 90 000 души и разположен в северната част на остров Себу, близо до епицентъра. Там са загинали 13 души, потвърди спасителят Чери Олиамот.

          Още един смъртен случай е регистриран в град Табуелан на Себу, според кмета на населеното място. Това се добавя към вече съобщените пет жертви в град Сан Ремихио на север.

          Спасителните операции продължават, като властите предупреждават, че броят на загиналите може да се увеличи поради вероятността от хора, затрупани под отломки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Икономика

          Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

          Красимир Попов -
          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions