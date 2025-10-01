Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП.

Най-тежко пострадал е град Бого – населен с около 90 000 души и разположен в северната част на остров Себу, близо до епицентъра. Там са загинали 13 души, потвърди спасителят Чери Олиамот.

Още един смъртен случай е регистриран в град Табуелан на Себу, според кмета на населеното място. Това се добавя към вече съобщените пет жертви в град Сан Ремихио на север.

Спасителните операции продължават, като властите предупреждават, че броят на загиналите може да се увеличи поради вероятността от хора, затрупани под отломки.