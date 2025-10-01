Зоопаркът в Стара Загора временно променя работното си време поради растителна обработка

На 8 октомври (сряда) Зоопаркът в Стара Загора ще бъде отворен за посетители до 17:00 часа.

Причината е провеждането на ежегодна профилактична обработка на дърветата срещу боровата процесионка – част от ангажимента ни към грижата за природата в зооградината и осигуряването на безопасността както на животните, така и на посетителите.

„Мярката е планирана и необходима, за да осигурим доброто състояние на средата в зоопарка. Благодарим за разбирането“, споделя д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

Още на следващия ден – 9 октомври (четвъртък), Зоопаркът в Стара Загора ще възстанови обичайното си работно време – от 8:30 до 19:00 часа.

Профилактичната обработка на дърветата се извършва срещу боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) – вид молец от семейство Thaumetopoeidae, разред Пеперуди (Lepidoptera). Гъсениците на този вид са покрити с хиляди миниатюрни косъмчета, съдържащи дразнещия протеин тауметопоеин, който може да предизвика алергични реакции при хора и животни.

Боровата процесионка е сред най-разпространените вредители по иглолистните насаждения в България. Името ѝ идва от характерния начин на придвижване – гъсениците се движат в колона, една след друга, наподобявайки процесия.

Те се хранят с иглиците на различни видове бор, като причиняват обезлистване на дърветата. Макар това да води до физиологично отслабване на растенията, до момента няма регистрирани случаи на загиване на отделни дървета или гори вследствие на нашествие от този вредител.

Видът е описан за първи път от австрийски учени през 1775 г., а в България е установен от 1910 г. насам.