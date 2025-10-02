НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          11 месеца след срутването в Нови Сад: Стотици почетоха жертвите и настояха за отговорност (ВИДЕО)

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от трагедията със срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад. В инцидента загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

          - Реклама -

          Студентските организации, които вече месеци наред протестират срещу управлението на президента Александър Вучич, напомниха, че почти година след инцидента никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат без музика и без шум, в знак на уважение към жертвите.

          В Белград шествието тръгна от гара „Прокоп“ към жп гарата на Нови Белград, като пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да пропусне колоната от Земун.
          В Нови Сад събитието се състоя в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група организира акция под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

          В редица градове днес, между 11:52 и 12:06 ч., беше спазена „16-минутна тишина“в памет на всяка една от жертвите.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките антиправителствени протести, започнали през ноември 2024 г. Студентите обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на гарата, завършена едва четири месеца преди срутването, в проект, изпълнен от китайска компания.

          През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, включително:

          • бившия министър на строителството Горан Веси,
          • неговата заместничка Анита Димоски,
          • бившия директор на „ЖП инфраструктура“ Йелена Танаскович,
          • както и предшественика ѝ Небойша Шурлан.

          Горан Веси и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че по време на строежа на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница (част от Коридор 10) са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович.

          Разследванията продължават, а общественото напрежение в страната остава високо.

          В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от трагедията със срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад. В инцидента загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

          - Реклама -

          Студентските организации, които вече месеци наред протестират срещу управлението на президента Александър Вучич, напомниха, че почти година след инцидента никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат без музика и без шум, в знак на уважение към жертвите.

          В Белград шествието тръгна от гара „Прокоп“ към жп гарата на Нови Белград, като пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да пропусне колоната от Земун.
          В Нови Сад събитието се състоя в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група организира акция под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

          В редица градове днес, между 11:52 и 12:06 ч., беше спазена „16-минутна тишина“в памет на всяка една от жертвите.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките антиправителствени протести, започнали през ноември 2024 г. Студентите обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на гарата, завършена едва четири месеца преди срутването, в проект, изпълнен от китайска компания.

          През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, включително:

          • бившия министър на строителството Горан Веси,
          • неговата заместничка Анита Димоски,
          • бившия директор на „ЖП инфраструктура“ Йелена Танаскович,
          • както и предшественика ѝ Небойша Шурлан.

          Горан Веси и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че по време на строежа на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница (част от Коридор 10) са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович.

          Разследванията продължават, а общественото напрежение в страната остава високо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          Камелия Григорова -
          Ситуацията в Чернобилската атомна електроцентрала се нормализира, след като електрозахранването беше възстановено след прекъсване, причинено от руски удари с дронове по електропреносна инсталация в...
          Война

          След задържането на флотилията за Газа: Светът реагира остро (ОБОБЩЕНИЕ)

          Никола Павлов -
          Задържането от израелските военноморски сили на международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд“, насочила се към Ивицата Газа, се превърна в една от най-обсъжданите теми в...
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Среднощни протести обхванаха Италия, след като израелските военноморски сили блокираха кораби от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, превозваща помощи за Газа. Според официална публикация в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions