11 месеца след срутването в Нови Сад: Стотици почетоха жертвите и настояха за отговорност (ВИДЕО)

В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от трагедията със срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад. В инцидента загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Студентските организации, които вече месеци наред протестират срещу управлението на президента Александър Вучич, напомниха, че почти година след инцидента никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат без музика и без шум, в знак на уважение към жертвите.

В Белград шествието тръгна от гара „Прокоп“ към жп гарата на Нови Белград, като пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да пропусне колоната от Земун.

В Нови Сад събитието се състоя в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група организира акция под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

Komemorativni skup ispred železničke stanice Prokop u Beogradu povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je 1. novembra stradalo 16 osoba.

Kolona je krenula na Novi Beograd pic.twitter.com/DJBvIXEL45 — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) October 1, 2025

В редица градове днес, между 11:52 и 12:06 ч., беше спазена „16-минутна тишина“ – в памет на всяка една от жертвите.

Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките антиправителствени протести, започнали през ноември 2024 г. Студентите обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на гарата, завършена едва четири месеца преди срутването, в проект, изпълнен от китайска компания.

През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, включително:

бившия министър на строителството Горан Веси ,

, неговата заместничка Анита Димоски ,

, бившия директор на „ЖП инфраструктура“ Йелена Танаскович ,

, както и предшественика ѝ Небойша Шурлан.

Studenti i građani na komemorativnoj šetnji povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, prelaze most Gazelu na putu ka Železničkoj stanici na Novom Beogradu.



VIDEO: FoNet pic.twitter.com/PkqHajF1ok — TV N1 Beograd (@n1srbija) October 1, 2025

Горан Веси и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че по време на строежа на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница (част от Коридор 10) са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович.

Разследванията продължават, а общественото напрежение в страната остава високо.