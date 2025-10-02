НА ЖИВО
          24-годишна жена и 12-годишно момиче задържани за кражба от храм в Бургас

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          24-годишна жена и 12-годишно момиче, и двете от Сливен, са задържани за кражба на захранващ кабел от храм „Света Богородица“ в Бургас, съобщиха от полицията.

          Двете са отнели кабел, монтиран на външната стена на църквата, като са проникнали в двора през нощта, прескачайки метална решетъчна ограда. И двете са направили пълни самопризнания.

          В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е изчезнало и външното тяло на климатик.

          За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е признал за извършената кражба.

