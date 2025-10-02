„Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео – съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си“, заявява българинът във видеозапис, разпространен от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“.

Димитров е сред задържаните от израелските военноморски сили, които в нощта срещу четвъртък прихванаха лодки, насочени към ивицата Газа.

Българското външно министерство отказва засега официален коментар, но името му беше оповестено в официалния Instagram канал на флотилията.

Според международни публикации, сред задържаните има още двама италианци, гръцки, турски, шведски, бразилски, австрийски и малайзийски гражданин.

Тел Авив съобщи, че плавателните съдове са били спрени „безопасно“ и екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

От „Глоубъл Сумуд“ определиха действията на Израел като „незаконни и акт на отчаяние“, докато израелското външно министерство подчерта, че флотилията е била предупредена, че нарушава морската блокада около Газа.