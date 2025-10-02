„Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео – съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си“, заявява българинът във видеозапис, разпространен от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“.
- Реклама -
Димитров е сред задържаните от израелските военноморски сили, които в нощта срещу четвъртък прихванаха лодки, насочени към ивицата Газа.
Българското външно министерство отказва засега официален коментар, но името му беше оповестено в официалния Instagram канал на флотилията.
Според международни публикации, сред задържаните има още двама италианци, гръцки, турски, шведски, бразилски, австрийски и малайзийски гражданин.
Тел Авив съобщи, че плавателните съдове са били спрени „безопасно“ и екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.
От „Глоубъл Сумуд“ определиха действията на Израел като „незаконни и акт на отчаяние“, докато израелското външно министерство подчерта, че флотилията е била предупредена, че нарушава морската блокада около Газа.
„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео – съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си“, заявява българинът във видеозапис, разпространен от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“.
- Реклама -
Димитров е сред задържаните от израелските военноморски сили, които в нощта срещу четвъртък прихванаха лодки, насочени към ивицата Газа.
Българското външно министерство отказва засега официален коментар, но името му беше оповестено в официалния Instagram канал на флотилията.
Според международни публикации, сред задържаните има още двама италианци, гръцки, турски, шведски, бразилски, австрийски и малайзийски гражданин.
Тел Авив съобщи, че плавателните съдове са били спрени „безопасно“ и екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.
От „Глоубъл Сумуд“ определиха действията на Израел като „незаконни и акт на отчаяние“, докато израелското външно министерство подчерта, че флотилията е била предупредена, че нарушава морската блокада около Газа.
Super 👏👏👏
Тихо не трябва гъг да се дума срещу евреите че са ни партньори. Че ни трепят че ни мачкат ша мълчим .
Оправихме си проблемите в България и тръгнахме по света
Геноцида на Израел се прехвърля и върху мирни граждани в международни води.
За съжаление диктатурата у нас е клекнала и на Израел и ще си затвори за пореден път очите.
От кой си отвлечен бе?!
Попитайте някой с фамилия Коен, например, какво мисли а не с Талиб, Хабиб и прочие. И аз не съм доволен какво се е случило през 1396 с нас, ама какво да направя.
Todor Hristov възможно е и да си прав .Но повечето деца и жени там нямат никакво отношение към1396.Иначе ако питаш някой с фамилия Финкелщайн или Чомски той не мисли така както Биби и Смотрич
Nikolay Ivanov Krastev абсолютно вярно! Също е вярно, че отричането правото на съществуване на един народ, да на народа на Израел, е ненормално, по всякакви норми, нали така?
Todor Hristov вкарваш ме в окопа на теократичен Иран или там всякакви братчеди.Аз никога не съм твърдял такова нещо.Просто казвам че това кефене от страданията на хората ,това коленичене пред всичко каквото Израел прави е малко отвратително.Над 30 църкви са разрушени или повредени в Газа.
Nikolay Ivanov Krastev не казвам, че мащабът не нереципрочен. Казвам, че народът на Израел има право да се защитава и бие. Слуша ли речта на Биби?
Todor Hristov какво трябва да съм чул
Nikolay Ivanov Krastev не съм анализатор, а зъболекар. Чуй и ще говорим! 3000 калории на ден, на всеки жител, къде са заминали??
Todor Hristov поне тулерантен ли си към ромитти?
Dan Kolev Gerous що?
Todor Hristov Нека да сме тулерантни към ромитти!
Todor Hristov Това, което се е случило с Вас какво общо има с Палестинците!? Какво точно са Ви направили те, за да преживяват този геноцид. Грешката е била на Европа , никой тук не е искал евреи, били сте гонени и Палестинците са Ви приели, настанили са Ви в къщите си, държали са се с Вас с емпатия и Човечност, която никъде по света не сте намерили! Срам е, че имате наглостта въобще да си отваряте устата и да подкрепяте зверствата.извършвани от държавата Израел.
Анелия Талиб на палестинците в къщата, така ли? Между другото, имах колега, учехме заедно и беше рядко нахален индивид. Имах сирийци. Бяха чудесни.
Todor Hristov И какво се.е случило цар Шишман дава дъщеря си за жена на султана и Българив е васална страна.Не са избивани нито деца нито цивилни..Но след освобождение с помощта на Русия,срещу която вдигнахте оръжие ,клахте народа така както и турчин не го е клал.
Mustafa Kisiov кои сме ние, неразбирам?
Грешно информиран, на грешното място. На страната на терористи? Та ние сме страна жертва на тероризъм- Сарафово?
Sabina Suny да убиваш прекомерно жени, деца и възрастни е геройство и борба с тероризма? Такива хора като евреите не ги ислат даже в ада, няма какво да добавя повече!
Sabina Suny Вие кои?
Sabina Suny Нито е грешно информиран, нито е на грешното място, нито е на страната на терористи. Изразява солидарност и подкрепа за един народ и територия, които са обект на агресия и военни престъпления.
Sabina Suny Ако защитаваш родината си,значи си терорист.Левски и Ботев са също терористи ,но песни пееш за тях и стоят на портрети в училищата.
Свинята и Боко са напълно съгласни със безчинствата на исраел,за Васил изобщо ама изобщо ни ги интересува.
И на какво точно се смеете ????
Много съм изненадана, че на някой може да му бъде смешно! Безобразията на Израел нямат край, но със сигурност ги водят към техния край!🤲🤲🤲
Анелия Талиб Ами на психопатите, например.
Анелия Талиб я мъна!
Анелия Талиб Когато палестинските терористи преди две години изнасилваха, убиваха и вземаха заложници палестинците танцуваха и се радваха, но дойде време да плащат сметката, отсрочки бяма да има!
Израелците са болни мозъци искат всички ние които не сме евреи да сме техни роби така пише в техните свещени книги
Тъпня
Angel Pavlov , ти си тъпакът!
Valentina Kablan Бульо, иди да запържиш боба!