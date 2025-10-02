Атака с нож: Двама убити пред синагога в Манчестър

Британската полиция съобщи, че заподозрян за нападение срещу синагога в северната част на Манчестър е бил застрелян от служителите на реда. Инцидентът, който се разглежда като терористична атака, отне живота на двама души, а трима други са в тежко състояние.

- Реклама -

Сигналът е подаден малко след 9:30 ч. сутринта местно време, когато автомобил връхлита върху хора пред Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue в квартал Кръмпсъл, а след това е извършено и намушкване.

„Един мъж е прострелян, вярваме, че е нападателят“, съобщиха от полицията.

Поради наличие на „подозрителни предмети“ по него, експерти по обезвреждане на взривни устройства бяха повикани на място, предаде „Ал Джазира“.

Реакции и мерки за сигурност

Премиерът Киър Стармър прекъсна визитата си в Копенхаген и се прибира в Лондон за извънредно заседание на COBRA. Той обяви засилени полицейски патрули пред всички синагоги в страната.

В изявление в социалните мрежи Стармър каза: „Ужасен съм от атаката… Фактът, че тя се случва на Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар, я прави още по-ужасна.“

Крал Чарлз III изрази „дълбок шок и тъга“.

Израелското посолство в Лондон осъди нападението като „отвратително и силно тревожно“.

Свидетелства и кадри

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как въоръжени полицаи крещят на очевидци да се отдалечат, а заподозреният на земята се опитва да стане, преди да бъде прострелян. На кадрите се виждат и хора, лежащи в безсъзнание пред входа на синагогата.

По време на атаката вътре е имало много вярващи заради Йом Кипур. Те са били държани в сградата, докато районът бъде обезопасен, след което са евакуирани.

Местният кмет Анди Бърнъм заяви, че нападателят „вероятно е мъртъв“, и увери, че няма данни за продължаваща заплаха.