Атака с нож: Двама убити пред синагога в Манчестър

Британската полиция съобщи, че заподозрян за нападение срещу синагога в северната част на Манчестър е бил застрелян от служителите на реда. Инцидентът, който се разглежда като терористична атака, отне живота на двама души, а трима други са в тежко състояние.
- Реклама -
Сигналът е подаден малко след 9:30 ч. сутринта местно време, когато автомобил връхлита върху хора пред Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue в квартал Кръмпсъл, а след това е извършено и намушкване.
Поради наличие на „подозрителни предмети“ по него, експерти по обезвреждане на взривни устройства бяха повикани на място, предаде „Ал Джазира“.
Реакции и мерки за сигурност
Премиерът Киър Стармър прекъсна визитата си в Копенхаген и се прибира в Лондон за извънредно заседание на COBRA. Той обяви засилени полицейски патрули пред всички синагоги в страната.
В изявление в социалните мрежи Стармър каза: „Ужасен съм от атаката… Фактът, че тя се случва на Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар, я прави още по-ужасна.“
Крал Чарлз III изрази „дълбок шок и тъга“.
Израелското посолство в Лондон осъди нападението като „отвратително и силно тревожно“.
Свидетелства и кадри
В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как въоръжени полицаи крещят на очевидци да се отдалечат, а заподозреният на земята се опитва да стане, преди да бъде прострелян. На кадрите се виждат и хора, лежащи в безсъзнание пред входа на синагогата.
По време на атаката вътре е имало много вярващи заради Йом Кипур. Те са били държани в сградата, докато районът бъде обезопасен, след което са евакуирани.
Местният кмет Анди Бърнъм заяви, че нападателят „вероятно е мъртъв“, и увери, че няма данни за продължаваща заплаха.
Британската полиция съобщи, че заподозрян за нападение срещу синагога в северната част на Манчестър е бил застрелян от служителите на реда. Инцидентът, който се разглежда като терористична атака, отне живота на двама души, а трима други са в тежко състояние.
- Реклама -
Сигналът е подаден малко след 9:30 ч. сутринта местно време, когато автомобил връхлита върху хора пред Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue в квартал Кръмпсъл, а след това е извършено и намушкване.
Поради наличие на „подозрителни предмети“ по него, експерти по обезвреждане на взривни устройства бяха повикани на място, предаде „Ал Джазира“.
Реакции и мерки за сигурност
Премиерът Киър Стармър прекъсна визитата си в Копенхаген и се прибира в Лондон за извънредно заседание на COBRA. Той обяви засилени полицейски патрули пред всички синагоги в страната.
В изявление в социалните мрежи Стармър каза: „Ужасен съм от атаката… Фактът, че тя се случва на Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар, я прави още по-ужасна.“
Крал Чарлз III изрази „дълбок шок и тъга“.
Израелското посолство в Лондон осъди нападението като „отвратително и силно тревожно“.
Свидетелства и кадри
В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как въоръжени полицаи крещят на очевидци да се отдалечат, а заподозреният на земята се опитва да стане, преди да бъде прострелян. На кадрите се виждат и хора, лежащи в безсъзнание пред входа на синагогата.
По време на атаката вътре е имало много вярващи заради Йом Кипур. Те са били държани в сградата, докато районът бъде обезопасен, след което са евакуирани.
Местният кмет Анди Бърнъм заяви, че нападателят „вероятно е мъртъв“, и увери, че няма данни за продължаваща заплаха.
Еввреите са педофили и убйци на деца затова винаги са били гонени от Християните и от Мюсюлманите
Гнусни арабухи.
Нормално за Англия! Създаващите ислямския фундаментализъм после плачат като опитват от собственото си лекарство. Заслужават си съдбата дори им е недостатъчно в сравнение с всичкото страдание и разрушения, които разпространяват по света наглите англосаксонци!
Дай Боже повече такива смелчаги! Всички евреи заслужават подобна съдба.