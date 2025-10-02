НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Баща задържан за побой над дъщеря си

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 53-годишен мъж за нанесена телесна повреда на дъщеря му в условията на домашно насилие.

          Според събраните данни, на 23 септември около 15:00 ч. в ж.к. „Дружба“ обвиняемият ударил непълнолетното момиче с ръка в областта на главата и я стиснал за шията. В резултат ѝ е причинена лека телесна повреда.

          По случая е образувано досъдебно производство, като за деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а Софийският районен съд вече му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

