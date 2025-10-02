НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ

          След изравнителното попадение гостите заиграха по-добре

          0
          12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байер (Леверкузен) създаде по-добрите възможности и поведе срещу ПСВ Айндховен у дома, но отново не успя да запише първата си победа през този сезон в Шампионската лига, след като двата отбора завършиха сблъсъка си на „БайАрена“ при резултат 1:1.

          - Реклама -

          Гостите рано-рано се зарадваха, след като в петата минута Перишич прати топката във вратата след удар с глава след центриране на Ман, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада. След това Байер пое инициативата и в 11-ата минута бе близо до попадение, но удар на Грималдо срещна гредата.

          В 24-тата Грималдо изведе перфектно Тилман, който обаче не успя да преодолее Коварж, останал очи в очи със стража. Това бе и най-чистата възможност за домакините преди почивката.

          През второто полувреме ПСВ владееше повече топката, но атаките на Байер отново бяха по-опасни. „Аспирините“ взеха аванс в 65-ата минута. Отбраната на гостите изглеждаше, че се е справила с поредното нападение, но в последния момент Обиспо сгреши и изгуби топката в наказателното поле, а Кристиан Кофане се възползва и пусна топката покрай Коварж за 1:0.

          ПСВ обаче изравни много бързо. В 72-рата минута Тил получи отляво и напредна, след което върна към Исмаел Сайбари, който добре си пое и стреля в далечния ъгъл за 1:1.

          След изравнителното попадение гостите заиграха по-добре. Сайбари имаше още една добра възможност, но стреля над вратата, а в добавеното време Грималдо можеше да донесе победата на домакините, но Коварж спаси удара му,

          След два изиграни кръга „аспирините“ имат две точки, докато ПСВ днес спечели първата си такава, след като на старта допусна изненадващо домакинско поражение от дебютанта Роял Юнион СЖ.

          Байер (Леверкузен) създаде по-добрите възможности и поведе срещу ПСВ Айндховен у дома, но отново не успя да запише първата си победа през този сезон в Шампионската лига, след като двата отбора завършиха сблъсъка си на „БайАрена“ при резултат 1:1.

          - Реклама -

          Гостите рано-рано се зарадваха, след като в петата минута Перишич прати топката във вратата след удар с глава след центриране на Ман, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада. След това Байер пое инициативата и в 11-ата минута бе близо до попадение, но удар на Грималдо срещна гредата.

          В 24-тата Грималдо изведе перфектно Тилман, който обаче не успя да преодолее Коварж, останал очи в очи със стража. Това бе и най-чистата възможност за домакините преди почивката.

          През второто полувреме ПСВ владееше повече топката, но атаките на Байер отново бяха по-опасни. „Аспирините“ взеха аванс в 65-ата минута. Отбраната на гостите изглеждаше, че се е справила с поредното нападение, но в последния момент Обиспо сгреши и изгуби топката в наказателното поле, а Кристиан Кофане се възползва и пусна топката покрай Коварж за 1:0.

          ПСВ обаче изравни много бързо. В 72-рата минута Тил получи отляво и напредна, след което върна към Исмаел Сайбари, който добре си пое и стреля в далечния ъгъл за 1:1.

          След изравнителното попадение гостите заиграха по-добре. Сайбари имаше още една добра възможност, но стреля над вратата, а в добавеното време Грималдо можеше да донесе победата на домакините, но Коварж спаси удара му,

          След два изиграни кръга „аспирините“ имат две точки, докато ПСВ днес спечели първата си такава, след като на старта допусна изненадващо домакинско поражение от дебютанта Роял Юнион СЖ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Мартинели и Сака донесоха успеха на Арсенал срещу Олимпиакос

          Станимир Бакалов -
          Арсенал не допусна изненада и спечели с 2:0 домакинството си на Олимпиакос. "Топчиите" вкараха ранен гол още в 12-ата минута чрез Мартинели и "затвориха"...
          Спорт

          Комбинацията Де Бройне – Хьойлуд действа безотказно

          Станимир Бакалов -
          Наполи постигна първа победа в Шампионска лига, след като спечели с 2:1 домакинството на Спортинг Лисабон от втория кръг на основната фаза на турнира. Първите...
          Спорт

          Ювентус отново се замеси в голово шоу в ШЛ

          Станимир Бакалов -
          Виляреал и Ювентус направиха зрелищно равенство 2:2 в мач от втория кръг на Шампионска лига, който се игра на „Ла Серамика“. Това е втори...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions