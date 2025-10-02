Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ

Байер (Леверкузен) създаде по-добрите възможности и поведе срещу ПСВ Айндховен у дома, но отново не успя да запише първата си победа през този сезон в Шампионската лига, след като двата отбора завършиха сблъсъка си на „БайАрена“ при резултат 1:1.

Гостите рано-рано се зарадваха, след като в петата минута Перишич прати топката във вратата след удар с глава след центриране на Ман, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада. След това Байер пое инициативата и в 11-ата минута бе близо до попадение, но удар на Грималдо срещна гредата.

В 24-тата Грималдо изведе перфектно Тилман, който обаче не успя да преодолее Коварж, останал очи в очи със стража. Това бе и най-чистата възможност за домакините преди почивката.

През второто полувреме ПСВ владееше повече топката, но атаките на Байер отново бяха по-опасни. „Аспирините“ взеха аванс в 65-ата минута. Отбраната на гостите изглеждаше, че се е справила с поредното нападение, но в последния момент Обиспо сгреши и изгуби топката в наказателното поле, а Кристиан Кофане се възползва и пусна топката покрай Коварж за 1:0.

ПСВ обаче изравни много бързо. В 72-рата минута Тил получи отляво и напредна, след което върна към Исмаел Сайбари, който добре си пое и стреля в далечния ъгъл за 1:1.

След изравнителното попадение гостите заиграха по-добре. Сайбари имаше още една добра възможност, но стреля над вратата, а в добавеното време Грималдо можеше да донесе победата на домакините, но Коварж спаси удара му,

След два изиграни кръга „аспирините“ имат две точки, докато ПСВ днес спечели първата си такава, след като на старта допусна изненадващо домакинско поражение от дебютанта Роял Юнион СЖ.