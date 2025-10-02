Бетис не остави шанс на Лудогорец

Лудогорец загуби с 0:2 от испанския Реал Бетис в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Срещата се игра на „Хювефарма Арена“ в Разград.

Началото бе неприятно за българския шампион, след като още в 7-ата минута Едвин Куртулуш напусна принудително след грубо влизане на Жуниор Фирпо.

Първата сериозна опасност дойде в 22-ата минута, когато Джовани Ло Селсо тества Серджио Падт с удар, уловен от вратаря. Малко по-късно, в 31-ата минута, аржентинецът все пак откри резултата. Ло Селсо се измъкна зад защитата на разградчани и с прецизен удар порази мрежата, за да даде аванс на гостите.

След почивката Лудогорец допусна второ попадение. В 53-ата минута Сон се опита да изчисти топката при центриране, но я насочи в собствената си врата за 0:2.

До края домакините не успяха да намерят път към гола, а Бетис контролираше играта и прибра трите точки.

След този резултат Лудогорец има една победа и една загуба в групата. В следващия си мач „орлите“ гостуват на Йънг Бойс в Берн, докато Бетис ще мери сили като гост на Генк.