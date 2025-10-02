НА ЖИВО
          Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

          Снимка: БГНЕС
          Крайно влошени са отношенията между Русия и Европа, а влошаването на отношенията между Русия и САЩ трябва изключително да ни притеснява. Светът уверено върви към война.

          Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

          „Много съм притеснен“, подчерта Борисов.

          Той отбеляза, че в момент на ескалация на международното напрежение България трябва да разчита на силни и организирани служби за сигурност.

          „Напоследък има страшно много хибридни атаки, диверсионни групи“, допълни още лидерът на ГЕРБ.

          212 КОМЕНТАРА

          4. За нищо не става тая торба с говн@. За актьорстване пък изобщо. Кой ти вЕрва на театрото и подадените реплики бее… Пътници сте всички продажни и алчни национални предатели. До един.

          5. Абе Бик от Банкя защо си намръщен и страх да не ти прасне черепа от кражби но и това ще стане чака си времето горе.

          11. ХАЙДЕ ДА ГИ ПРАТИМ ТЕЗИ 240 ДЕПУТАТИ НА ФРОНТА У УКРАЙНА И ДА СИ РЕШИМ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ ПРОБЛЕМА???!!!

          12. Светът не върви, вие, продажници гнусни с еврогейците и фащ мощно го бутате натам!

          13. Стига сте плашили хората. С половин самолет и минимална армия ли ще воюваме. Искаме НЕУТРАЛИТЕТ.

