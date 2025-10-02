Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

Крайно влошени са отношенията между Русия и Европа, а влошаването на отношенията между Русия и САЩ трябва изключително да ни притеснява. Светът уверено върви към война.
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той отбеляза, че в момент на ескалация на международното напрежение България трябва да разчита на силни и организирани служби за сигурност.
Смятай, нема да мое да заспи. От що му е душа.
Ти за друго си притеснен….!
Няма да можеш да крадеш нали мутро.
За нищо не става тая торба с говн@. За актьорстване пък изобщо. Кой ти вЕрва на театрото и подадените реплики бее… Пътници сте всички продажни и алчни национални предатели. До един.
Абе Бик от Банкя защо си намръщен и страх да не ти прасне черепа от кражби но и това ще стане чака си времето горе.
Отиваш ти
Гледай да не дойдат руснаците, че тогава ще го ядеш четвъртит… 😁😁😁😁
Вие го докарахте до тук
Млъкни не МРЪСЕН ПРЕДАТЕЛ !ТИ СИ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!
АБЕ ПРОСТА МУТРО, КРАДЕЦ ГНУСЕН, СКОРО ЩЕ ПОСЛЕДВАШ ПЪТЯТ НА ТРАКТОРА!
ХАЙДЕ ДА ГИ ПРАТИМ ТЕЗИ 240 ДЕПУТАТИ НА ФРОНТА У УКРАЙНА И ДА СИ РЕШИМ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ ПРОБЛЕМА???!!!
Светът не върви, вие, продажници гнусни с еврогейците и фащ мощно го бутате натам!
Стига сте плашили хората. С половин самолет и минимална армия ли ще воюваме. Искаме НЕУТРАЛИТЕТ.
А сериозно ли ?
Трябва да обявим неутралитет. Не е късно..
Та не умря бе дявол мръсен дано те мъчи бог както измъчи Българския народ .
А КОЙ праща оръжие в тази посока?