Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

Крайно влошени са отношенията между Русия и Европа, а влошаването на отношенията между Русия и САЩ трябва изключително да ни притеснява. Светът уверено върви към война.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Много съм притеснен“, подчерта Борисов.

Той отбеляза, че в момент на ескалация на международното напрежение България трябва да разчита на силни и организирани служби за сигурност.