Борисов за задържания българин: Първо да се провери по каква работа е бил там

Във връзка с информацията, че български гражданин е бил задържан заедно с Грета Тунберг на хуманитарна флотилия към Газа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента:
„Ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната.“
Това заяви Бойко Борисов, подчертавайки, че влошаването на отношенията между Русия и САЩ, както и между Русия и Европа, е изключително опасно.
Борисов припомни, че АЕЦ „Чернобил“ е останала без електрозахранване след атаки, което според него е още един тревожен сигнал.
„Трябват силни служби, не хаос“
По думите на Борисов ответните мерки, които Европа готви, няма да доведат до успокояване на напрежението.
Затова според него България трябва да има силни и добре организирани служби, готови да реагират в условията на хибридни атаки и заплахи.
Критика към президента Радев
Лидерът на ГЕРБ остро коментира и действията на държавния глава Румен Радев:
Борисов допълни, че винаги е пазил назначенията на Радев в службите и е настоявал те да работят спокойно.
Механизмът на ЕК падна – успех за България
Борисов отбеляза, че след 27 години мониторинговият механизъм на ЕС върху България е отпаднал.
