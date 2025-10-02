Борисов за задържания българин: Първо да се провери по каква работа е бил там

Във връзка с информацията, че български гражданин е бил задържан заедно с Грета Тунберг на хуманитарна флотилия към Газа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента:

„Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и след това да направим необходимото, както правим за всеки българин.“ - Реклама -

„Ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната.“

Това заяви Бойко Борисов, подчертавайки, че влошаването на отношенията между Русия и САЩ, както и между Русия и Европа, е изключително опасно.

Борисов припомни, че АЕЦ „Чернобил“ е останала без електрозахранване след атаки, което според него е още един тревожен сигнал.

„Светът уверено върви към война. Казвам го с прескърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна“, заяви той.

„Трябват силни служби, не хаос“

По думите на Борисов ответните мерки, които Европа готви, няма да доведат до успокояване на напрежението.

Затова според него България трябва да има силни и добре организирани служби, готови да реагират в условията на хибридни атаки и заплахи.

Критика към президента Радев

Лидерът на ГЕРБ остро коментира и действията на държавния глава Румен Радев:

„Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава конституционни съдии, но не и да си играе както иска с правителството. То е избрано толкова справедливо, колкото и самият той.“

Борисов допълни, че винаги е пазил назначенията на Радев в службите и е настоявал те да работят спокойно.

Механизмът на ЕК падна – успех за България

Борисов отбеляза, че след 27 години мониторинговият механизъм на ЕС върху България е отпаднал.