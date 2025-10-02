НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов за задържания българин: Първо да се провери по каква работа е бил там

          23
          477
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Във връзка с информацията, че български гражданин е бил задържан заедно с Грета Тунберг на хуманитарна флотилия към Газа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента:

          „Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и след това да направим необходимото, както правим за всеки българин.“

          - Реклама -
          „Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин „Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин

          „Ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната.“

          Това заяви Бойко Борисов, подчертавайки, че влошаването на отношенията между Русия и САЩ, както и между Русия и Европа, е изключително опасно.

          Борисов припомни, че АЕЦ „Чернобил“ е останала без електрозахранване след атаки, което според него е още един тревожен сигнал.

          „Светът уверено върви към война. Казвам го с прескърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна“, заяви той.

          ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО)

          „Трябват силни служби, не хаос“

          По думите на Борисов ответните мерки, които Европа готви, няма да доведат до успокояване на напрежението.

          Затова според него България трябва да има силни и добре организирани служби, готови да реагират в условията на хибридни атаки и заплахи.

          Критика към президента Радев

          Лидерът на ГЕРБ остро коментира и действията на държавния глава Румен Радев:

          „Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава конституционни съдии, но не и да си играе както иска с правителството. То е избрано толкова справедливо, колкото и самият той.“

          Борисов допълни, че винаги е пазил назначенията на Радев в службите и е настоявал те да работят спокойно.

          Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

          Механизмът на ЕК падна – успех за България

          Борисов отбеляза, че след 27 години мониторинговият механизъм на ЕС върху България е отпаднал.

          „Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген и еврозоната, така трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм“, коментира той.

          Пеевски: Радев прекали! Румене, излез Пеевски: Радев прекали! Румене, излез

          Във връзка с информацията, че български гражданин е бил задържан заедно с Грета Тунберг на хуманитарна флотилия към Газа, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента:

          „Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и след това да направим необходимото, както правим за всеки българин.“

          - Реклама -
          „Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин „Ако виждате това, значи съм отвлечен“: Първо видео с пленения на път за Газа българин

          „Ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната.“

          Това заяви Бойко Борисов, подчертавайки, че влошаването на отношенията между Русия и САЩ, както и между Русия и Европа, е изключително опасно.

          Борисов припомни, че АЕЦ „Чернобил“ е останала без електрозахранване след атаки, което според него е още един тревожен сигнал.

          „Светът уверено върви към война. Казвам го с прескърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна“, заяви той.

          ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО)

          „Трябват силни служби, не хаос“

          По думите на Борисов ответните мерки, които Европа готви, няма да доведат до успокояване на напрежението.

          Затова според него България трябва да има силни и добре организирани служби, готови да реагират в условията на хибридни атаки и заплахи.

          Критика към президента Радев

          Лидерът на ГЕРБ остро коментира и действията на държавния глава Румен Радев:

          „Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава конституционни съдии, но не и да си играе както иска с правителството. То е избрано толкова справедливо, колкото и самият той.“

          Борисов допълни, че винаги е пазил назначенията на Радев в службите и е настоявал те да работят спокойно.

          Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

          Механизмът на ЕК падна – успех за България

          Борисов отбеляза, че след 27 години мониторинговият механизъм на ЕС върху България е отпаднал.

          „Вчера всички в Европа гласуваха да отпадне, с изключение на Северна Македония. Бих си поръчал такъв синхрон. Както за Шенген и еврозоната, така трябваше да дойде това управление, за да падне този механизъм“, коментира той.

          Пеевски: Радев прекали! Румене, излез Пеевски: Радев прекали! Румене, излез

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          23 КОМЕНТАРА

          3. Отишъл е да спасява гладуващи деца свиню долна. Но каквато и да е причината всички Българи заслужават защита ааааа забравих вие прасетата сте от бълХария

          4. Грозно и унизително е хленченето на българина хванал се на въдицата на Грета. Държавата ли го е изпратила там?Сега остава да му пратят правителствения самолет да го прибере, защото той от скука и безделие тръгнал да уплътнява времето си с участие в завоалирани развлечения преставяни като грижа за някого.

          6. Наглост.
            Този е срам и позор.
            Да се провери по каква работа е там.
            Безумие – дано внуците ти станат човеци и се срамуват от теб .🤮

          7. Абе то и теб те пита целия народ, ти по каква работа си точно в парламента и какви ги вършиш там? Ама ти не €баваш ни народ, ни Бог! Затова ти и всичката останала паплач там ще отговаряте един ден!

          8. Те с Пеевски се дебнат и надбягват за да са първи пред камерите и микрофоните извън залата. Вътре мълчат, за да не им се смеят на глупостите. Поне Боко не съм го чувал да говори пред парламентарните микрофони.

          11. Вие със Свинята сте плътно зад исраел,ясно е ,че неви интересува Българите щото вече ги уморихте.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions