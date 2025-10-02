Брандираният „Макларън“ на „Величие“ катастрофира (ВИДЕО)

Луксозният автомобил „Макларън“, брандиран с логото на партия „Величие“, е катастрофирал на пътя между Сливен и Ямбол.
Колата беше предоставена на формацията от бизнесмена Светослав Илчовски. Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как спортният автомобил е с тежко увредена предница.
По първоначална информация няма данни за жертви или пострадали.
Инцидентът предизвика вълна от коментари онлайн, а причините за катастрофата се изясняват.
Очаквайте подробности!
Той Господ гледа и не забравя ..цяло лято плюхте кълняхте и тн … всичко се връща .
Zdraveto e vajno da ste ni jivi i zdravi kolata idva na myasto no coveşkiya jivot ne glavata gore şte imaş oşte po hubavata
Каско,Илчовски ще вземе друго,важното е че водача е добре!
На спорт направо замъглява километража.😂🤣😂
Илчовски ще купи друго 😉
Начи и Величие катастрофира!
Лайнарска простотия.
имало да става
И тези ще управят България🤣
изкуствения интелект се е изложил
Европа ще го субсидира за нов
умишлено е направено
Хайде сега да купят българска кола, стига с тези еврогейски изгъзици
Колко много завистлива и проста пасмина има само 🤮🤮🤮 що за народ сме се превърнали
Да са живи и здрави
Посерко в мощна кола и ето резултата
Ще повлече крак, защото Копейките скоро ще катастрофират тотално.
НЕПОТЕНА ПАРА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОТ БЪЛЪЦИ „ИНВЕСТИТОРИ“ СЕ ТЪРКАЛЯ ПОПИЛЯНА ПО МАГИСТРАЛАТА НА БАЦЕ ?!:)))
Браво
Тези от лепенките са виновни утре на митинг пред парламента
Замъглил му се е километража май
Това може да се случи на всеки, …..ако не е умишлено подпомогнато…..?
Тъпук
Gluposti praskate. Ne e s logoto na Velichie a s licata na prasetata. Plastmasata se opravia, ama jivotavi ne
Е то цялото Величие катастрофира ….
Един простак по малко …
Димитър Николов Не пожелавайте това което не искате да се случи на вас, защото другият може да си ти!
Няма такива измамници
Така е като караш на спорт
Любо Велинов и ти се замъглява километража😃
Николаса Богомилова Точно и 😀😉даа
ГОДИШНО АВТОКАСКО НА ТАЯ КОЛА В ИТАЛИЯ Е ОКОЛО50 000 ЕВРО