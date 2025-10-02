НА ЖИВО
          - Реклама -
          Брандираният „Макларън" на „Величие" катастрофира (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Луксозният автомобил „Макларън“, брандиран с логото на партия „Величие“, е катастрофирал на пътя между Сливен и Ямбол.

          Колата беше предоставена на формацията от бизнесмена Светослав Илчовски. Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как спортният автомобил е с тежко увредена предница.

          По първоначална информация няма данни за жертви или пострадали.

          Инцидентът предизвика вълна от коментари онлайн, а причините за катастрофата се изясняват.

          Очаквайте подробности!

          118 КОМЕНТАРА

          1. Той Господ гледа и не забравя ..цяло лято плюхте кълняхте и тн … всичко се връща .

          14. Колко много завистлива и проста пасмина има само 🤮🤮🤮 що за народ сме се превърнали

          18. НЕПОТЕНА ПАРА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОТ БЪЛЪЦИ „ИНВЕСТИТОРИ“ СЕ ТЪРКАЛЯ ПОПИЛЯНА ПО МАГИСТРАЛАТА НА БАЦЕ ?!:)))

            • Димитър Николов Не пожелавайте това което не искате да се случи на вас, защото другият може да си ти!

