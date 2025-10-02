Брандираният „Макларън“ на „Величие“ катастрофира (ВИДЕО)

Луксозният автомобил „Макларън“, брандиран с логото на партия „Величие“, е катастрофирал на пътя между Сливен и Ямбол.

Колата беше предоставена на формацията от бизнесмена Светослав Илчовски. Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как спортният автомобил е с тежко увредена предница.

По първоначална информация няма данни за жертви или пострадали.

Инцидентът предизвика вълна от коментари онлайн, а причините за катастрофата се изясняват.

