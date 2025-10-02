Бяла Витоша: Столична община изкара снегорините (ВИДЕО)

През изминалата нощ на Витоша падна първият сняг за сезона. Веднага след това екипите на Столична община извършиха опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. Драгалевци до хижа „Алеко“ и от кв. Бояна до местността „Златните мостове“.

Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, които да възпрепятстват движението. Общинската администрация уверява, че продължава да следи ситуацията и е в готовност за реакция.

Реформи в снегопочистването

От Общината напомнят, че бързата и адекватна реакция е резултат от въведената миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред ключовите мерки, които продължават да действат, са:

Строг контрол и санкции – при некачествено изпълнение фирмите не получават заплащане;

– при некачествено изпълнение фирмите не получават заплащане; Повече техника и обработки с пясък , адаптирани за планински условия;

, адаптирани за планински условия; Нощно почистване – временно затваряне на пътищата за автомобили между 3:00 и 7:00 ч., за да се осигури ефективно разширяване и чистене на платната;

– временно затваряне на пътищата за автомобили между 3:00 и 7:00 ч., за да се осигури ефективно разширяване и чистене на платната; Координация между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижарската общност за бърза реакция;

между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижарската общност за бърза реакция; Превантивни действия – отстраняване на опасни дървета и клони, за да се избегне риск за гражданите.

Призив към шофьорите

От Столична община призовават всички, които планират да пътуват към планината, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия – със зимни гуми и вериги – и да спазват указанията на органите на терен.