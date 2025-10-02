НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Бяла Витоша: Столична община изкара снегорините (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През изминалата нощ на Витоша падна първият сняг за сезона. Веднага след това екипите на Столична община извършиха опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. Драгалевци до хижа „Алеко“ и от кв. Бояна до местността „Златните мостове“.

          Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, които да възпрепятстват движението. Общинската администрация уверява, че продължава да следи ситуацията и е в готовност за реакция.

          ПЪРВИ СНЯГ: Витоша и „Петрохан“ побеляха (СНИМКИ/ВИДЕО) ПЪРВИ СНЯГ: Витоша и „Петрохан“ побеляха (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Реформи в снегопочистването

          От Общината напомнят, че бързата и адекватна реакция е резултат от въведената миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред ключовите мерки, които продължават да действат, са:

          • Строг контрол и санкции – при некачествено изпълнение фирмите не получават заплащане;
          • Повече техника и обработки с пясък, адаптирани за планински условия;
          • Нощно почистване – временно затваряне на пътищата за автомобили между 3:00 и 7:00 ч., за да се осигури ефективно разширяване и чистене на платната;
          • Координация между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижарската общност за бърза реакция;
          • Превантивни действия – отстраняване на опасни дървета и клони, за да се избегне риск за гражданите.
          Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините

          Призив към шофьорите

          От Столична община призовават всички, които планират да пътуват към планината, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия – със зимни гуми и вериги – и да спазват указанията на органите на терен.

          „Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша, за да може планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно“, заявиха от общинската администрация.

