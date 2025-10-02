ДБ: Спри, Борисов! Проблемът ти е…

„Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда“, заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.
Той коментира и темата със сайта за сравнение на цените, който по думите му е „на практика неизползваем“. Божанов обвини управляващото мнозинство и ГЕРБ, че са блокирали обсъждането на продуктовите такси, което би повишило цените на електроуредите. „Както знаем, тези пари отиват в джоба на Таки“, допълни той.
Божанов постави въпрос и за връзките между различни ключови фигури и ДАНС:
Мирчев към Борисов: „Не свеждайте тежката корупция в ДАИ до бодита и комбинезони“
Колегата му Ивайло Мирчев също отправи остри думи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:
Мирчев заяви, че ДБ настояват за въвеждането на боди камери, тъй като при прехвърляне на дейността в КАТ или другаде „корупцията ще продължи, защото става дума за огромни пари“.
Обвинения за „овладяване на София“
Депутатите от ДБ отправиха и директни обвинения към Таки, че е „овладял всички поръчки за боклука в София“.
Той подчерта, че формацията му ще гласува „въздържал се“ при избора на нов председател на ДАНС, защото „няма как да подкрепят човека на Пеевски“.
Меко казано…..олигофрени !
Grozni alchni i prodajni plazmoti!!!!
Тоя всезнайко от дясно го направете Финансов Министър за да разбърка още по големи лайна от Кокорчо.ПП ДБ са най големите НЕКАДЪРНИЦИ.
Тези са предатели на доверие. Те са готови на всичко за да може да оближат там където двете прасета(борисов и пеевски) са оставили остатъци от плюскането си.
Калоян Петров ти, че си прасе, веднага пролича, а има още прасета, които лайкват просташкия ти „изказ“
Лена Атанасова с малоумни не разговарям, но за вас ще направя изключение. Стоя с името си и със снимката си зад думите си, а вие? Анонимна, страхлива мишка, не е задължително в женски род. Тъп(а), прост(а) и ограничен(а).
Калоян Петров с прости, невъзпитани глупаци с име и снимка също не е удоволствие да се разговаря. Те си знаят само просташкия си изказ към тези, които не са от тяхната боя с лайковете. Една снимка ли прави някой ЧОВЕК? Всички престъпници са със снимки! Аз съм пращала доста снимки, разказах доста лични неща (съжалявам много), но получавах гадни обиди, кълнежи и псувни – така изразяваха просташката си същност и безсилие. А за мен изводът беше: никога повече! Хлебарките да се изтипосват, тяхна работа….