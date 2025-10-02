НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Политика

          ДБ: Спри, Борисов! Проблемът ти е…

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда“, заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.

          Той коментира и темата със сайта за сравнение на цените, който по думите му е „на практика неизползваем“. Божанов обвини управляващото мнозинство и ГЕРБ, че са блокирали обсъждането на продуктовите такси, което би повишило цените на електроуредите. „Както знаем, тези пари отиват в джоба на Таки“, допълни той.

          Божанов постави въпрос и за връзките между различни ключови фигури и ДАНС:

          „Знаете ли на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и с Пеевски? На шефа на Автомобилната инспекция. Той бе уволнен 2016 г. и то защото тези кадрови назначения изгърмяват само, когато се стигне до големия скандал. Иначе стоят, има чадър върху тях и се пазят“, подчерта той.

          Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война Борисов: Много съм притеснен, светът уверено върви към война

          Мирчев към Борисов: „Не свеждайте тежката корупция в ДАИ до бодита и комбинезони“

          Колегата му Ивайло Мирчев също отправи остри думи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:

          „Не може да се принизява темата за корупцията в ДАИ до бодита и комбинезони. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът е, че ако се разследва, ще се стигне до върховете не само в агенцията, но и в транспортното министерство. А там е човек близък до сърцето на Борисов – Ивайло Московски“.

          Мирчев заяви, че ДБ настояват за въвеждането на боди камери, тъй като при прехвърляне на дейността в КАТ или другаде „корупцията ще продължи, защото става дума за огромни пари“.

          Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО) Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО)

          Обвинения за „овладяване на София“

          Депутатите от ДБ отправиха и директни обвинения към Таки, че е „овладял всички поръчки за боклука в София“.

          „Това означава столицата да плаща изключително скъпо за извозването на един тон боклук – по-скъпо от един тон жито. Призоваваме кметът да спре това“, каза Божанов.

          Той подчерта, че формацията му ще гласува „въздържал се“ при избора на нов председател на ДАНС, защото „няма как да подкрепят човека на Пеевски“.

