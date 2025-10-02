НА ЖИВО
          Депутатите взеха финалното решение: шефът на ДАНС вече ще се избира от парламента

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС. До идеята за промени се стигна, когато президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за титуляр на длъжността. Той го определи за неподходящ и политически зависим. 

          Часове преди дебатите и гласуването по трите законопроекта, политическите сили дадоха своите заявки.

          Сутринта в четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че шефовете на служби не могат да се назначават еднолично, и обясни, че „една година е пазил назначенията на Радев”.

          Атака към президента дойде и от лидера на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски, според когото държавният глава използва президентската институция за създаване на нов политически проект.

          Още преди дебатите Бойко Борисов защити новите предложения за назначаване на шефовете на служби: „Службите стоят обезглавени – в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Само той като едноличен господар еднолично си назначава конституционни съдии. Нищо не се прави срещу, а се прави за по-добра работа. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби”, заяви Борисов.

          Подкрепа за новите реформи и атака към президента дойде от ДПС „Ново начало“.

          „По законите ще ги подкрепим. Радев прекали – това не е игра, това е държава. В момента ви казвам, че в президентството се пишат устави и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез!”, заяви Пеевски. 

          Опозицията заяви, че ще гласува против предложените текстове.

          „Ще гласуваме „въздържал се“. Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски – Деньо Денев за шеф на ДАНС. Така се случи и през 2013 година, ако помните”, заяви Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ.

          „Категорично няма да подкрепим тези предложения, защото те обезсмислят президентската институция. Какво ще бъде следващото нещо? Ами направо да внесат предложение, примерно за закриване на президентската институция и да приключим по този начин”, заяви Костадин Костадинов.

          „Службите се използват като бухалка, за да могат да репресират хора”, каза Ивелин Михайлов.

          7 КОМЕНТАРА

          2. С какво тези в парламента са по-читави от тия в ДАНС, че да ги избират? Каква е разликата? Няма такава.

          4. С други думи парламента приема законите с които трябва да спре корупцията във високите етажи на властта (да се чете в правителството ) и отделно правителството назначава и служителите които трябва да разследват тези които ги назначават . Познайте дали ще има разработки срещу някой от управляващите ?

