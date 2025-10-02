Дете пострада при сблъсък с тротинетка

В ловешкото село Кирчево дете с електрическа тротинетка е пострадало след сблъсък с друго подобно превозно средство, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал в сряда около 17:15 ч. Две 11-годишни момичета от селото се движели успоредно с електрически тротинетки, когато изгубили контрол и се ударили едно в друго.

Пострадалото дете е откарано за преглед и лечение в болница в Плевен. Служителите на Районното управление на МВР – Угърчин продължават работа по изясняване на причините за произшествието.