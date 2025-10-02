НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Доналд Тръмп: САЩ са в „немеждународен" въоръжен конфликт с наркокартелите

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Администрацията на американския президент Доналд Тръмп изпрати меморандум до Конгреса, в който се казва, че САЩ сега са „в немеждународен въоръжен конфликт“ с наркокартелите, които служители на администрацията са определили като „терористични организации“, предава Fox News.

          „Президентът е разпоредил тези действия в съответствие с отговорността си да защитава американците и интересите на САЩ в чужбина и в подкрепа на националната сигурност и интересите на външната политика на Съединените щати, съгласно конституционните си правомощия като главнокомандващ и главен изпълнителен директор да осъществява външните отношения“, се казва в меморандума.

          Уведомлението до законодателите на Конгреса дойде, тъй като демократите в ключови комисии обвиниха администрацията в превишаване на правомощията си да използва военни средства срещу картелите, особено след скорошните удари по това, което администрацията определи като кораби за контрабанда на наркотици в Карибите.

          „Участващите картели са станали по-въоръжени, добре организирани и прибягващи до насилие“, се казва в меморандума. „Те разполагат с финансовите средства, сложността и паравоенните способности, необходими, за да действат безнаказано“.

          „Те незаконно и пряко причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година“, се добавя в документа. „Въпреки че приятелски настроени чужди държави положиха значителни усилия за борба с тези организации, претърпявайки значителни човешки загуби, тези групи вече са транснационални и извършват непрекъснати атаки в цялото Западно полукълбо под формата на организирани картели. Поради това президентът определи, че тези картели са недържавни въоръжени групировки, определи ги като терористични организации и определи, че действията им представляват въоръжено нападение срещу САЩ“.

          В меморандума се цитира конкретно ударът от 15 септември.

