Дончев: Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи?

Българската индустрия и секторите с висока добавена стойност се нуждаят от политическо признание и подкрепа, защото проблемите им са по-комплексни от тези в други сектори. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев при откриването на икономически форум на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).

Той подчерта, че общественият дебат рядко засяга технологичната и креативната индустрия, докато теми като земеделие или туризъм доминират в публичното пространство.

„Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи? Кой ще учи за квалифициран работник, ако не знае, че производството може да му даде по-високо възнаграждение от това на учител или полицай?“, попита Дончев.

Министърът съобщи, че до две седмици лабораторното оборудване в Центровете за върхови постижения и компетентност ще бъде достъпно и за бизнеса. Освен това заедно с Министерството на финансите се работи върху въвеждане на данъчни преференции за разходи за научна и развойна дейност, тъй като България е една от малкото държави в ЕС без такива стимули.

На форума бяха обсъдени още теми като ролята на изкуствения интелект, дигитализацията, трансформацията на индустриалните подсектори и пътищата за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.