Дончев: Кой иска да стане инженер, ако не знае, че има къде да работи?

Българската индустрия и секторите с висока добавена стойност се нуждаят от политическо признание и подкрепа, защото проблемите им са по-комплексни от тези в други сектори. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев при откриването на икономически форум на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).
Той подчерта, че общественият дебат рядко засяга технологичната и креативната индустрия, докато теми като земеделие или туризъм доминират в публичното пространство.
Министърът съобщи, че до две седмици лабораторното оборудване в Центровете за върхови постижения и компетентност ще бъде достъпно и за бизнеса. Освен това заедно с Министерството на финансите се работи върху въвеждане на данъчни преференции за разходи за научна и развойна дейност, тъй като България е една от малкото държави в ЕС без такива стимули.
На форума бяха обсъдени още теми като ролята на изкуствения интелект, дигитализацията, трансформацията на индустриалните подсектори и пътищата за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
