Дортмунд потрепери, но отново вкара 4 гола и взе своето срещу Билбао

Борусия Дортмунд спечели с 4:1 домакинството си на Атлетик Билбао, като за втори пореден мач в Шампионската лига вкарва 4 попадения. „Жълто-черните“ поведоха с 2:0, но допуснаха гол, който даде шанс на испанския тим на помечтае. Всичко обаче свърши в последните минути, когато домакините добавиха нови две попадения.

В 20-ата минута Марсел Забицер опита първия по-сериозен удар за Дортмунд – шут от границата на наказателното поле, който обаче попадна право в ръцете на Унай Симон.

Малко след това „жълто-черните“ откриха резултата. Адеями се измъкна по десния фланг, навлезе в наказателното поле и подаде остро по земя. На далечната греда Даниел Свенсон бе най-съобразителен и засече топката в мрежата за 1:0.

В 36-ата минута Зюле пробва удар от дистанция, който вратарят на гостите успя да избие. Топката се върна в игра, Дортмунд продължи атаката и отново тя попадна у Зюле. Защитникът стреля за втори път, но този път прати топката извън рамките на вратата.

След почивката Борусия продължи да натиска и само пет минути след подновяването на играта удвои преднината си. В 50-ата минута Гираси изведе Чукуемека, който навлезе в наказателното поле и с премерен удар не остави шансове на Унай Симон – 2:0.

Атлетик реагира бързо и в 52-ата минута Сенеди тества Кобел, но стражът на домакините спаси. Все пак в 61-ата минута баските върнаха интригата. След сериозна неразбирателство между Зюле и Валдемар Антон топката попадна в Гросета, който хладнокръвно я прати във вратата – 2:1.

Натискът на испанците доведе до още едно попадение в 67-ата минута, когато Роберт Наваро бе изведен зад отбраната и отбеляза, но голът правилно бе отменен заради засада. Малко по-късно същият футболист отново опита да изравни, но този път стреля над гредата.

В 75-ата минута Дортмунд създаде опасна контраатака, завършена с удар на Гираси, но Симон се намеси и изби в корнер. Само две минути след това Атлетик можеше да стигне до равенство, но Свенсон пресече решителен пас към Гросета, който оставаше сам пред празна врата.

В 82-ата минута „жълто-черните“ сложиха точка на спора. След корнер топката бе избита извън наказателното поле, последва ново разиграване и удар на Забицер, който се отклони в Гираси и изненада Симон – 3:1.

Крайният резултат оформи Юлиан Брандт в добавеното време. В 91-ата минута той получи топката и със силен шут реализира за 4:1, с което подпечата убедителната победа на Борусия.