НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Драгомир Стойнев: Парламентът трябва да поеме отговорност за решенията в кризисни моменти

          4
          53
          СНИМКА: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Ако нямаше правителство, днес щяхме да сме в предизборна кампания и никой нямаше да реши проблемите на плевенчани. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.

          - Реклама -

          По думите му левицата настоява промените в бюджета за конкретни проекти, свързани с водната криза в Плевен, да бъдат приети още днес – на две четения, за да започнат ремонтните дейности по най-бързия начин.

          Относно напрежението около назначенията в службите, Стойнев подчерта, че когато няма диалог между институциите и се стигне до блокаж на националната сигурност, парламентът трябва да влезе във функциите си.

          „Неприемливо е във време на геополитическа несигурност страната да остава без вътрешна и външна сигурност. Ако президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на службите, парламентът трябва да поеме тази отговорност“, каза Стойнев.

          Той подчерта, че с предложените промени в законите президентът не се лишава от правомощия, а се гарантира функционирането на институциите в критични моменти.

          Ако нямаше правителство, днес щяхме да сме в предизборна кампания и никой нямаше да реши проблемите на плевенчани. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.

          - Реклама -

          По думите му левицата настоява промените в бюджета за конкретни проекти, свързани с водната криза в Плевен, да бъдат приети още днес – на две четения, за да започнат ремонтните дейности по най-бързия начин.

          Относно напрежението около назначенията в службите, Стойнев подчерта, че когато няма диалог между институциите и се стигне до блокаж на националната сигурност, парламентът трябва да влезе във функциите си.

          „Неприемливо е във време на геополитическа несигурност страната да остава без вътрешна и външна сигурност. Ако президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на службите, парламентът трябва да поеме тази отговорност“, каза Стойнев.

          Той подчерта, че с предложените промени в законите президентът не се лишава от правомощия, а се гарантира функционирането на институциите в критични моменти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Катастрофа блокира пътя Монтана – Сумер

          Новинарски Екип -
          Заради пътнотранспортно произшествие временно е ограничено движението по път I-1 между Монтана и Сумер в двете посоки.
          Инциденти

          Дете пострада при сблъсък с тротинетка

          Новинарски Екип -
          В ловешкото село Кирчево дете с електрическа тротинетка е пострадало след сблъсък с друго подобно превозно средство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
          България

          Пламен Владимиров: Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента

          Златина Петкова -
          "Вотовете на недоверие само възпрепятстват работата на парламента." Това каза членът на БСП Пламен Владимиров, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Владимиров...

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions