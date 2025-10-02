Драгомир Стойнев: Парламентът трябва да поеме отговорност за решенията в кризисни моменти

Ако нямаше правителство, днес щяхме да сме в предизборна кампания и никой нямаше да реши проблемите на плевенчани. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.
По думите му левицата настоява промените в бюджета за конкретни проекти, свързани с водната криза в Плевен, да бъдат приети още днес – на две четения, за да започнат ремонтните дейности по най-бързия начин.
Относно напрежението около назначенията в службите, Стойнев подчерта, че когато няма диалог между институциите и се стигне до блокаж на националната сигурност, парламентът трябва да влезе във функциите си.
Той подчерта, че с предложените промени в законите президентът не се лишава от правомощия, а се гарантира функционирането на институциите в критични моменти.
