Драгомир Стойнев: Парламентът трябва да поеме отговорност за решенията в кризисни моменти

Ако нямаше правителство, днес щяхме да сме в предизборна кампания и никой нямаше да реши проблемите на плевенчани. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев, цитиран от БГНЕС.

По думите му левицата настоява промените в бюджета за конкретни проекти, свързани с водната криза в Плевен, да бъдат приети още днес – на две четения, за да започнат ремонтните дейности по най-бързия начин.

Относно напрежението около назначенията в службите, Стойнев подчерта, че когато няма диалог между институциите и се стигне до блокаж на националната сигурност, парламентът трябва да влезе във функциите си.

„Неприемливо е във време на геополитическа несигурност страната да остава без вътрешна и външна сигурност. Ако президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на службите, парламентът трябва да поеме тази отговорност“, каза Стойнев.

Той подчерта, че с предложените промени в законите президентът не се лишава от правомощия, а се гарантира функционирането на институциите в критични моменти.