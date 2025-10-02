НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          „Дружба 2" остава без топлоподаване от днес

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          „Топлофикация София“ спира топлоподаването на целия столичен квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ от днес. Планирано е спирането да продължи до другия понеделник.

          От „Топлофикация“ обясниха, че ремонтът ще започне с монтиране на спирателна арматура, която изисква изключването на топлата вода.

          По думи на дружеството продължителността на ремонта ще бъде 90 дни, като топлоподаването ще бъде спирано поетапно и ще се съсредоточава само в участъците, в които се работи.

          Обявеният срок е прогнозен, за да предупреди живущите в „Дружба 2“ относно това до кога ще продължи спирането на топлата вода.

          По думи на дружеството продължителността на ремонта ще бъде 90 дни, като топлоподаването ще бъде спирано поетапно и ще се съсредоточава само в участъците, в които се работи.

          Обявеният срок е прогнозен, за да предупреди живущите в „Дружба 2“ относно това до кога ще продължи спирането на топлата вода.

          1. щом имат студена вода са си добре
            питайте хората от Ловешка и Плевенска област които плащат за въздух във водомерите

