НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          6
          30
          Снимка: en.apa.az
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine.

          - Реклама -

          С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС от началото на войната вече достига почти 178 милиарда евро, според данни на Брюксел и украинския премиер Юлия Свириденко.

          Само през 2025 г. спешната макрофинансова помощ възлиза на 14 милиарда евро, което утвърждава ролята на ЕС като най-голям донор за Украйна.

          „Символично е, че плащането се извършва днес, на Деня на защитниците на Украйна,“ подчерта Свириденко.

          От новия транш 2 милиарда евро са предназначени за безпилотни летателни апарати, съгласно взаимното споразумение между ЕС и Киев. Средствата идват от замразените активи на Централната банка на Русия в Европа – знак за решимостта на съюза да подпомогне украинската отбрана.

          „Бих искала да благодаря на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на комисаря Валдис Домбровскис за лидерството им. Тези средства означават хиляди спасени животи, възстановени градове и необратимия път на Украйна към Европа,“ заяви премиерът.

          Помощта следва обещанието на Фон дер Лайен, дадено в речта ѝ за състоянието на Съюза, за 6 милиарда евро авансово финансиране по инициативата ERA.

          Новият транш ще подпомогне Украйна в покриването на нарастващите финансови нужди, особено в отбранителния сектор.

          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine.

          - Реклама -

          С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС от началото на войната вече достига почти 178 милиарда евро, според данни на Брюксел и украинския премиер Юлия Свириденко.

          Само през 2025 г. спешната макрофинансова помощ възлиза на 14 милиарда евро, което утвърждава ролята на ЕС като най-голям донор за Украйна.

          „Символично е, че плащането се извършва днес, на Деня на защитниците на Украйна,“ подчерта Свириденко.

          От новия транш 2 милиарда евро са предназначени за безпилотни летателни апарати, съгласно взаимното споразумение между ЕС и Киев. Средствата идват от замразените активи на Централната банка на Русия в Европа – знак за решимостта на съюза да подпомогне украинската отбрана.

          „Бих искала да благодаря на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на комисаря Валдис Домбровскис за лидерството им. Тези средства означават хиляди спасени животи, възстановени градове и необратимия път на Украйна към Европа,“ заяви премиерът.

          Помощта следва обещанието на Фон дер Лайен, дадено в речта ѝ за състоянието на Съюза, за 6 милиарда евро авансово финансиране по инициативата ERA.

          Новият транш ще подпомогне Украйна в покриването на нарастващите финансови нужди, особено в отбранителния сектор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...
          Политика

          Франция задържа двама моряци от руски танкер, свързан със „сенчестия флот“ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Франция задържа двама членове на екипажа на танкера Boracay, свързан с Русия и включен в черния списък на ЕС, съобщи АФП. Според наличната информация...
          Политика

          Германия арестува трима предполагаеми членове на „Хамас“ за заговор срещу еврейски институции

          Красимир Попов -
          Федералната прокуратура на Германия съобщи, че трима предполагаеми членове на палестинската групировка „Хамас“ са били арестувани по подозрение, че са планирали атаки срещу еврейски...

          6 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions