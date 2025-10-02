ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine.
- Реклама -
С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС от началото на войната вече достига почти 178 милиарда евро, според данни на Брюксел и украинския премиер Юлия Свириденко.
Само през 2025 г. спешната макрофинансова помощ възлиза на 14 милиарда евро, което утвърждава ролята на ЕС като най-голям донор за Украйна.
От новия транш 2 милиарда евро са предназначени за безпилотни летателни апарати, съгласно взаимното споразумение между ЕС и Киев. Средствата идват от замразените активи на Централната банка на Русия в Европа – знак за решимостта на съюза да подпомогне украинската отбрана.
Помощта следва обещанието на Фон дер Лайен, дадено в речта ѝ за състоянието на Съюза, за 6 милиарда евро авансово финансиране по инициативата ERA.
Новият транш ще подпомогне Украйна в покриването на нарастващите финансови нужди, особено в отбранителния сектор.
Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine.
- Реклама -
С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС от началото на войната вече достига почти 178 милиарда евро, според данни на Брюксел и украинския премиер Юлия Свириденко.
Само през 2025 г. спешната макрофинансова помощ възлиза на 14 милиарда евро, което утвърждава ролята на ЕС като най-голям донор за Украйна.
От новия транш 2 милиарда евро са предназначени за безпилотни летателни апарати, съгласно взаимното споразумение между ЕС и Киев. Средствата идват от замразените активи на Централната банка на Русия в Европа – знак за решимостта на съюза да подпомогне украинската отбрана.
Помощта следва обещанието на Фон дер Лайен, дадено в речта ѝ за състоянието на Съюза, за 6 милиарда евро авансово финансиране по инициативата ERA.
Новият транш ще подпомогне Украйна в покриването на нарастващите финансови нужди, особено в отбранителния сектор.
🇪🇺💙💛
Пращат 4
Връщат им 2
Малко са даже.
Чиста кражба!
Методи Лепоев ! Що? Какво си откраднал?
Къде отиват тези пари ?
Яко се краде.