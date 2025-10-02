НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Фатален случай на пътя в Нови Искър: Общността настоява за обезопасяване

          0
          38
          Снимка: Стоян Радев чрез БНР
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Трагичен инцидент предизвика напрежение в Нови Искър, след като възрастна жена загина, премазана от цистерна. По информацията, тежкотоварният камион потеглил в момента, когато жената преминавала покрай кабината на влекача.

          - Реклама -

          Близки на загиналата и жители на града настояват за незабавно обезопасяване на опасната отсечка.
          Местните алармират, че от години протестират срещу преминаването на тирове през квартал „Гниляне“, но досега без резултат.

          Потърпевшите от интензивния тежкотоварен трафик са категорични, че трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се предотвратят нови фатални инциденти.

          „Баба ми беше ударена, докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден”, сподели в „Здравей, България” внучката на загиналата.

          Съпругът на загиналата подчерта, че цистерната е била паркирана неправомерно в централната част на квартала, и допълни, че ако не е бил случаен минувач, който да извика на шофьора и да застане пред камиона, превозното средство нямаше да спре дори след като е премазало жената.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          Местна жителка разказа, че още през 2012 г. е подадена жалба срещу интензивния тежкотоварен трафик през центъра на „Гниляне“. По думите ѝ, е била организирана и подписка с настояване товарните автомобили да бъдат изведени от квартала.
          Къщите ни се тресат от преминаващите камиони. Не можем да спим. Подписахме се, но резултат нямаше. Отговорът от Столичната община беше, че не могат да затворят улица „Христо Ботев“, защото ще се спре и движението на камионите на „Чистота“, обясни жената.

          Други жители също настояха за незабавни действия и категорично поискаха извеждане на тежкотоварния трафик от централната част на квартала, за да не се стига до нови трагедии.

          „Проблемът е сериозен. Той е от около 15 години. Наистина съм съпричастен с жителите на квартала. Но за разрешаването на този проблем се работи от доста дълго време. Има проект, по който се работи за извеждане на тежкия трафик по алтернативен маршрут. Но процедурата е тежка и дълга. Проектът е в процес на съгласуване с различни институции. Надявам се след това да бъде намерено финансиране, защото това е скъп инфраструктурен проект”, заяви кметът на Нови Искър Владислав Владимиров.

          Трагичен инцидент предизвика напрежение в Нови Искър, след като възрастна жена загина, премазана от цистерна. По информацията, тежкотоварният камион потеглил в момента, когато жената преминавала покрай кабината на влекача.

          - Реклама -

          Близки на загиналата и жители на града настояват за незабавно обезопасяване на опасната отсечка.
          Местните алармират, че от години протестират срещу преминаването на тирове през квартал „Гниляне“, но досега без резултат.

          Потърпевшите от интензивния тежкотоварен трафик са категорични, че трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се предотвратят нови фатални инциденти.

          „Баба ми беше ударена, докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден”, сподели в „Здравей, България” внучката на загиналата.

          Съпругът на загиналата подчерта, че цистерната е била паркирана неправомерно в централната част на квартала, и допълни, че ако не е бил случаен минувач, който да извика на шофьора и да застане пред камиона, превозното средство нямаше да спре дори след като е премазало жената.

          Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв. Възрастни жени от Видин измамени с близо 10 000 лв.

          Местна жителка разказа, че още през 2012 г. е подадена жалба срещу интензивния тежкотоварен трафик през центъра на „Гниляне“. По думите ѝ, е била организирана и подписка с настояване товарните автомобили да бъдат изведени от квартала.
          Къщите ни се тресат от преминаващите камиони. Не можем да спим. Подписахме се, но резултат нямаше. Отговорът от Столичната община беше, че не могат да затворят улица „Христо Ботев“, защото ще се спре и движението на камионите на „Чистота“, обясни жената.

          Други жители също настояха за незабавни действия и категорично поискаха извеждане на тежкотоварния трафик от централната част на квартала, за да не се стига до нови трагедии.

          „Проблемът е сериозен. Той е от около 15 години. Наистина съм съпричастен с жителите на квартала. Но за разрешаването на този проблем се работи от доста дълго време. Има проект, по който се работи за извеждане на тежкия трафик по алтернативен маршрут. Но процедурата е тежка и дълга. Проектът е в процес на съгласуване с различни институции. Надявам се след това да бъде намерено финансиране, защото това е скъп инфраструктурен проект”, заяви кметът на Нови Искър Владислав Владимиров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спасеното край Смолян мече не успя да оцелее

          Новинарски Екип -
          Мечето, открито в река край Смолян в тежко състояние, е починало, съобщиха от Министерството на околната среда и водите чрез публикация във Facebook.
          Общество

          Срина се системата за глоби в КАТ

          Новинарски Екип -
          Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР
          Политика

          Спешна среща: Митов свика институциите заради първия сняг

          Никола Павлов -
          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions