Фатален случай на пътя в Нови Искър: Общността настоява за обезопасяване

Трагичен инцидент предизвика напрежение в Нови Искър, след като възрастна жена загина, премазана от цистерна. По информацията, тежкотоварният камион потеглил в момента, когато жената преминавала покрай кабината на влекача.

- Реклама -

Близки на загиналата и жители на града настояват за незабавно обезопасяване на опасната отсечка.

Местните алармират, че от години протестират срещу преминаването на тирове през квартал „Гниляне“, но досега без резултат.

Потърпевшите от интензивния тежкотоварен трафик са категорични, че трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се предотвратят нови фатални инциденти.

„Баба ми беше ударена, докато отива на работа. Загуби живота си по доста нелеп начин. Беше последният ѝ работен ден”, сподели в „Здравей, България” внучката на загиналата.

Съпругът на загиналата подчерта, че цистерната е била паркирана неправомерно в централната част на квартала, и допълни, че ако не е бил случаен минувач, който да извика на шофьора и да застане пред камиона, превозното средство нямаше да спре дори след като е премазало жената.

Местна жителка разказа, че още през 2012 г. е подадена жалба срещу интензивния тежкотоварен трафик през центъра на „Гниляне“. По думите ѝ, е била организирана и подписка с настояване товарните автомобили да бъдат изведени от квартала.

„Къщите ни се тресат от преминаващите камиони. Не можем да спим. Подписахме се, но резултат нямаше. Отговорът от Столичната община беше, че не могат да затворят улица „Христо Ботев“, защото ще се спре и движението на камионите на „Чистота“, обясни жената.

Други жители също настояха за незабавни действия и категорично поискаха извеждане на тежкотоварния трафик от централната част на квартала, за да не се стига до нови трагедии.