Франция представя ново правителство този уикенд

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви новото правителство през уикенда, съобщиха източници на АФП. Кабинетът ще бъде оглавен от премиера Себастиен Лекорню и ще включва между 20 и 25 министри – по-малко в сравнение с предишния състав.

Очаква се ключови министри като вътрешния Жералд Дарманин, правосъдния Бруно Ретайо и външния Жан-Ноел Баро да запазят постовете си. Министърът на културата Рашида Дати вероятно ще бъде сменена, а за нов министър на отбраната се обсъждат няколко кандидатури.

Решението идва на фона на политическа и икономическа криза и рекордно нисък рейтинг на Макрон, който има още 18 месеца от мандата си.