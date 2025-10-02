Франция представя ново правителство този уикенд

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви новото правителство през уикенда, съобщиха източници на АФП. Кабинетът ще бъде оглавен от премиера Себастиен Лекорню и ще включва между 20 и 25 министри – по-малко в сравнение с предишния състав.
Очаква се ключови министри като вътрешния Жералд Дарманин, правосъдния Бруно Ретайо и външния Жан-Ноел Баро да запазят постовете си. Министърът на културата Рашида Дати вероятно ще бъде сменена, а за нов министър на отбраната се обсъждат няколко кандидатури.
Решението идва на фона на политическа и икономическа криза и рекордно нисък рейтинг на Макрон, който има още 18 месеца от мандата си.
