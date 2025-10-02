НА ЖИВО
          Франция представя ново правителство този уикенд

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Френският президент Еманюел Макрон ще обяви новото правителство през уикенда, съобщиха източници на АФП. Кабинетът ще бъде оглавен от премиера Себастиен Лекорню и ще включва между 20 и 25 министри – по-малко в сравнение с предишния състав.

          Очаква се ключови министри като вътрешния Жералд Дарманин, правосъдния Бруно Ретайо и външния Жан-Ноел Баро да запазят постовете си. Министърът на културата Рашида Дати вероятно ще бъде сменена, а за нов министър на отбраната се обсъждат няколко кандидатури.

          Решението идва на фона на политическа и икономическа криза и рекордно нисък рейтинг на Макрон, който има още 18 месеца от мандата си.

