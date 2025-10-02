Георги Атанасов: Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада

Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Атанасов припомни, че след разпадането на СССР е имало договорка НАТО да не се разширява повече. Нарушаването на тази договорка според госта е причината Русия да започне войната в Украйна.
Журналистът беше категоричен, че липсата на знания от страна на хората, водела до това да нямаме разбиране за световните процеси.
Гостът коментира и темата за приемането на еврото. Според него правителството е направило стакмистика по отношение на дефицита, за да ни приемат в еврозоната.
Смотан Чорбар и копейка.
Този е такъв тумор, комунистически мазол.
ГЛУПОСТИ !!!
Излъгаха, и ЕССР. Ама, важното е, да лапнат резерва…
Йорданка Кирилова , ами, аз лично не бих се върнал да живея преди 20-30 години. В никакъв случай даже. Маса народ тогава избяга по щатите и по Европа.
Сега хпрата даже се връщат.
На на който му се работи и иска да печели – има къде да изкара 1500-2000 Евра. Това са ЕДНА заплата – и то даже, далече от най-високите заплати.
ПомиАр
Че много слаби и податливи тези руснаци 🤣🤣🤣
Чета някои коментари , относно участието на журналиста! Толкова злоба и простотия не предполагах, че може да се събере тук😞 И то от хора, които зловеща!предполагам, че са на огромно разстояние от него като познания, интелект, опит, осведоменост и всичко за което се сетите! Огромна простотия….. страшна…..зловеща!
Мустак ама много си умен,браво ха ха ха!!!
Тоя откъде се докопа, усмивки от старите ленти
Мирослав Михайлов Точно, вместо да работим, се трътлезим по курортите,хах. Пък се и хвалим. И 2000 EUR кой получава. Това са 5 месечни заплати, не 1. Икономика няма. Ядем египетски картофи и полски ябълки. Важно е магистралата да е задръстена, и да си показваме джуките и г…. по плажовете. Екстра развитие. Няма що.
Йорданка Кирилова , за това курортите с Гърция са фрашкани с български туристи. Преди 20-30 години българите ходеха да работят в Гърция, сега пръскат пари по плажовете там. Щото хич не сме се развили от тогава.
За това хотелите във Велинград и по морето не можеш да си намериш място, а по магистралите стават задръствания през лятото от туристи. Щото хич не сме се развили от преди 20-30 години, когато хората търсеха евтини квартири, а по магистралата почти нямаше движение.
За това средните заплати вече гонят 1500-2000 евра на месец. Хич не сме се развили от преди 20-30 години, когато бяха по 300-400 евра.
За това взеха да се връщат хората в България, щото хем хич не сме се развили, хем вече заплатите са на 50-60% от европейските…
Въобще, беднотия до шия в цялата държава.
Агресията на Русия е от създаването на Русия Тя винаги е била управлявана от диктатори които не ценят човешкия живот и това поражда голямата й агресия към всички с други ценности от руските
Dimka Peneva в момента кой управлява ЕС????
Еее, тоя спортен чорбар само за политика не се беше изказвал. Живее в махалата в Лозенец и колкото пъти го срещам и все му викам Само Левски..
Да, запада агресивно се развива. Не може така – руснаците ще вземат да решат, че искат да живеят като на запад и какво ще правят тогава бащиците в Кремъл?
Важното е, че Раша сама си епа матката
Това про Путлер журналистче,що не си гледа цесекато,което е супер сакато
Какъвто е водещия такъв е този „независим журналист“, БОЛШЕВИШКИ ОТПАДЪЦИ БЕЗРОДНИ.
Румен Христов Превключи на друга тв
Да защитаваш народа си не е агресия!
Спомням си преди 18-20 г. как се радвахме на американското „Америка е там, където има дори само един американец!“… и дипломацията ни се „зарази“, но …
си остана само девиз….
Точно казано Какво прави САЩ в Украйна на хиляди км
Иван Гатев Бако с тоа профил на трол ги преби 😂😂😂
Иван Гатев Русия какво прави в Африка на хиляди километри ???
Иван Гатев Гетов ти нямаш приятели.
Каква агресия от запада бе шушляк кой се интересува от тая кочина ти наред ли си с главния мозък .Русия сама се муши между шамарите , защото никой не и обръща внимание и никой не иска контакт с нея ! Сама създава проблеми на собствения си народ, който е твърдо против Путин и неговата идеология !
Изцяло се успокоих, че съм на правилната позиция, като прочетох мнението на червения шизофреник.
Т.е. истината е точно обратното.
Georgi KKa предателското българина си го носи от векове…
Същото като курвенското….
Флагмана на комунистическата гняс
За това си прав, ама за автогола на легендата не си
Мръсен червенушко и цесекар !
Стефан Димитров само Левски.
Червен Георги.
Руси Йовков чорбар.
Точно казано!
БКп…БкП…БКп…..смрад мустаката
…
Дърт посредствен комуняга е този мустакатия!
Пламен Левенски С мирис на алкохол!!!
Александър Даскалов евтин алкохол 😃
Троловете квичат……..Истината неудобна….
Четирихилядник!