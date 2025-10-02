Георги Атанасов: Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада

„Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада.“

Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Атанасов припомни, че след разпадането на СССР е имало договорка НАТО да не се разширява повече. Нарушаването на тази договорка според госта е причината Русия да започне войната в Украйна.

Журналистът беше категоричен, че липсата на знания от страна на хората, водела до това да нямаме разбиране за световните процеси.

Гостът коментира и темата за приемането на еврото. Според него правителството е направило стакмистика по отношение на дефицита, за да ни приемат в еврозоната.