      четвъртък, 02.10.25
          Георги Атанасов: Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Агресията на Русия е следствие от агресията на Запада.“

          Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Атанасов припомни, че след разпадането на СССР е имало договорка НАТО да не се разширява повече. Нарушаването на тази договорка според госта е причината Русия да започне войната в Украйна.

          Журналистът беше категоричен, че липсата на знания от страна на хората, водела до това да нямаме разбиране за световните процеси.

          Гостът коментира и темата за приемането на еврото. Според него правителството е направило стакмистика по отношение на дефицита, за да ни приемат в еврозоната.

          „Излъгаха българския народ с инфлацията, с бюджета и с дефицита“, посочи още гостът.

          41 КОМЕНТАРА

          5. Йорданка Кирилова , ами, аз лично не бих се върнал да живея преди 20-30 години. В никакъв случай даже. Маса народ тогава избяга по щатите и по Европа.
            Сега хпрата даже се връщат.
            На на който му се работи и иска да печели – има къде да изкара 1500-2000 Евра. Това са ЕДНА заплата – и то даже, далече от най-високите заплати.

          8. Чета някои коментари , относно участието на журналиста! Толкова злоба и простотия не предполагах, че може да се събере тук😞 И то от хора, които зловеща!предполагам, че са на огромно разстояние от него като познания, интелект, опит, осведоменост и всичко за което се сетите! Огромна простотия….. страшна…..зловеща!

          11. Мирослав Михайлов Точно, вместо да работим, се трътлезим по курортите,хах. Пък се и хвалим. И 2000 EUR кой получава. Това са 5 месечни заплати, не 1. Икономика няма. Ядем египетски картофи и полски ябълки. Важно е магистралата да е задръстена, и да си показваме джуките и г…. по плажовете. Екстра развитие. Няма що.

          12. Йорданка Кирилова , за това курортите с Гърция са фрашкани с български туристи. Преди 20-30 години българите ходеха да работят в Гърция, сега пръскат пари по плажовете там. Щото хич не сме се развили от тогава.
            За това хотелите във Велинград и по морето не можеш да си намериш място, а по магистралите стават задръствания през лятото от туристи. Щото хич не сме се развили от преди 20-30 години, когато хората търсеха евтини квартири, а по магистралата почти нямаше движение.
            За това средните заплати вече гонят 1500-2000 евра на месец. Хич не сме се развили от преди 20-30 години, когато бяха по 300-400 евра.
            За това взеха да се връщат хората в България, щото хем хич не сме се развили, хем вече заплатите са на 50-60% от европейските…
            Въобще, беднотия до шия в цялата държава.

          13. Агресията на Русия е от създаването на Русия Тя винаги е била управлявана от диктатори които не ценят човешкия живот и това поражда голямата й агресия към всички с други ценности от руските

          14. Еее, тоя спортен чорбар само за политика не се беше изказвал. Живее в махалата в Лозенец и колкото пъти го срещам и все му викам Само Левски..

          15. Да, запада агресивно се развива. Не може така – руснаците ще вземат да решат, че искат да живеят като на запад и какво ще правят тогава бащиците в Кремъл?

          18. Какъвто е водещия такъв е този „независим журналист“, БОЛШЕВИШКИ ОТПАДЪЦИ БЕЗРОДНИ.

          19. Да защитаваш народа си не е агресия!
            Спомням си преди 18-20 г. как се радвахме на американското „Америка е там, където има дори само един американец!“… и дипломацията ни се „зарази“, но …
            си остана само девиз….

          21. Каква агресия от запада бе шушляк кой се интересува от тая кочина ти наред ли си с главния мозък .Русия сама се муши между шамарите , защото никой не и обръща внимание и никой не иска контакт с нея ! Сама създава проблеми на собствения си народ, който е твърдо против Путин и неговата идеология !

          22. Изцяло се успокоих, че съм на правилната позиция, като прочетох мнението на червения шизофреник.
            Т.е. истината е точно обратното.

            • Georgi KKa предателското българина си го носи от векове…
              Същото като курвенското….

