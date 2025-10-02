НА ЖИВО
          Георги Иванов откри официално обновения ученически стадион в Шумен

          Съоръжението бе реновирано по програма „Хеттрик" на УЕФА за развитие на футболната инфраструктура

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Днес в град Шумен се състоя официалното откриване на напълно обновения ученически стадион „Цоньо Василев“. На събитието присъстваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, зам. кметът Николай Колев, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, председателят на ЗС на БФС Варна -Георги Мирчев, председателят на ОС на БФС Шумен Милен Христов, спортни деятели и граждани.

          Стадионът бе реновиран по Програма „Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футболната инфраструктура, в резултат на което са изградени ново игрище с изкуствена настилка от най-висок клас, монтирана е система за осветление и е извършен цялостен дренаж и подравняване на терена.  

          Освен изграждането на основното игрище, Община Шумен инвестира допълнително средства в модернизацията на спортното съоръжение. Извършен е ремонт на административната сграда и съблекалните, изградени са помощни игрища, обновена е трибуната и е поставена нова мрежа около комплекса.

          Президентът на БФС Георги Иванов изрази благодарността си за доброто сътрудничество с местната власт и акцентира върху значимостта на подобни проекти за бъдещето на българския спорт.

          „Всеки новооткрит или реновиран спортен и футболен терен е повод за радост, защото това е начинът да върнем децата на терените и в залите. Това е първата и основна стъпка към възраждането на спорта ни – добрата инфраструктура“ – заяви Георги Иванов.

          Българският футболен съюз ще продължи да работи в посока модернизация на спортните съоръжения в страната, като част от дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие на футбола у нас.

