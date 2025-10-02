Голям пожар в столичен квартал, има жертва (ВИДЕО)

Тази нощ голям пожар избухна в изоставен склад в столичния квартал „Гоце Делчев“ на ъгъла на улиците „Силиврия“ и „Славовица“ в близост до 73-о средно училище „Владислав Граматик“. Шест пожарни екипа пристигат на място, след като е подаден сигнал малко след полунощ. Около 2:00 часа сградата, с площ около 2 хиляди кв. метра, се е срутила.

Щети има по повече от 35 паркирани автомобила в района. Под отломките е намерено и тяло на 45-годишен мъж.

Около 5:00 часа тази сутрин пожарът е бил изцяло потушен по данни на пожарната.

Причините за възникването на пожара все още са неясни.