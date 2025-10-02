НА ЖИВО
          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Палестинската групировка Хамас остро осъди действията на израелските военноморски сили, които спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа.

          „Това е пиратство и морски тероризъм срещу цивилни. Призоваваме всички защитници на свободата в света да осъдят тези действия на Израел,“ заявиха от движението.

          Според Хамас спирането на корабите в международни води, както и арестът на активисти и журналисти, представляват „предателски акт на агресия, който допълва тъмния списък с престъпления, извършени от Израел“.

          Флотилията Global Sumud, съставена от около 45 плавателни съда с активисти и политици, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец. Мисията ѝ бе да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН настъпва глад.

          На 1 октомври организаторите съобщиха, че израелските сили са спрели опита ѝ да достигне палестинската територия. По-рано израелската флота предупреди флотилията да не навлиза във водите, попадащи под блокадата.

          Случаят предизвика силни международни реакции и поставя нови въпроси за законността и последствията от морската блокада на Газа.

