Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

Палестинската групировка Хамас остро осъди действията на израелските военноморски сили, които спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа.

„Това е пиратство и морски тероризъм срещу цивилни. Призоваваме всички защитници на свободата в света да осъдят тези действия на Израел," заявиха от движението.

Според Хамас спирането на корабите в международни води, както и арестът на активисти и журналисти, представляват „предателски акт на агресия, който допълва тъмния списък с престъпления, извършени от Израел“.

Флотилията Global Sumud, съставена от около 45 плавателни съда с активисти и политици, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец. Мисията ѝ бе да пробие израелската блокада на Газа, където според ООН настъпва глад.

На 1 октомври организаторите съобщиха, че израелските сили са спрели опита ѝ да достигне палестинската територия. По-рано израелската флота предупреди флотилията да не навлиза във водите, попадащи под блокадата.

Случаят предизвика силни международни реакции и поставя нови въпроси за законността и последствията от морската блокада на Газа.