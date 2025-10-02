НА ЖИВО
          Хиляди протестираха в Барселона срещу спирането на флотилията за Газа

          Снимка: БГ НЕС
          Хиляди хора излязоха по улиците на Барселона, за да осъдят действията на Израел по прихващането на пропалестинска флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа.

          Колони от демонстранти, много от които носеха палестински знамена, се събраха на централния площад „Пласа де лес Драсанес“, след като потеглиха от различни части на втория по големина град в Испания.

          Протестиращите скандираха лозунги като: „Газа, не си сама“, „Бойкот на Израел“ и „Свобода за Палестина“.

          Флотилията „Global Sumud“ – около 45 плавателни съда с политици и активисти – отплава от Барселона миналия месец с цел да оспори израелската блокада на Газа, където според ООН цари глад след близо две години война.

          Израелският военноморски флот започна да прихваща някои от плавателните съдове още в сряда. Сред задържаните лодки бе и тази, на която пътуваше бившата кметица на Барселона Ада Колау.

          Протести имаше и в други испански градове, включително в Мадрид, Валенсия и Билбао.

          Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че е извикал най-висшия израелски дипломатически представител в Мадрид за разговор по случая, като допълни, че във флотилията са пътували 65 испанци.

          Държавното обвинение на Испания обяви, че ще събира информация за инцидента като част от продължаващо разследване на предполагаеми нарушения на човешките права от израелската армия в Газа.

