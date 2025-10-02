Холанд с 52 гола в 50 мача, но Монако стигна до реми срещу Сити

Монако и Манчестър Сити завършиха драматично 2:2 в мач от основната фаза на Шампионската лига. Гостите бяха по-добри почти през целия мач и логично два пъти повеждаха в резултата. Двете попадения реализира Ерлинг Холанд, който оформи сметката си на 52 попадения в 50 мача в Шампионската лига. На почивката „гражданите“ водеха с 2:1, а през втората част французите опитаха да изравнят. Това се случи в 90-ата минута, след като испанският рефер Хесус Манзано отсъди дузпа за високо вигнат крак и удар в главата на Ерик Дайер. Именно той изпълни дузпата за 2:2.

- Реклама -

В началото на мача гостите от Манчестър натиснаха своя съперник и изпълниха няколко няколко преки свободни удара, но без да застрашат сериозно вратата на монегаските.

В 7-ата минута Монако стигна до ъглов удар, но след него се се случи нищо опасно.

Гостите отправиха опасен удар в 11-ата минута. Тогава Тижани Рейндерс стреля от дистанция, но в аут над вратата.

В 15-ата минута Йошко Гвардиол копна топката към Ерлинг Холанд, който отигра топката с едно докосване в наказателното поле и прехвърли вратаря на Монако – 0:1.

Монако отговори изключително бързо и само след 3 минути игра изравни. „Монегаските“ отбелязаха при първия си удар към вратата. След атака отляво топката попадна у Тезе извън наказателното поле, той насочи много точно топката и не остави никакви шансове на Джанлуиджи Донарума – 1:1.

Малко след попадението домакините имаха още един шанс, но Ансу Фати не успя да нанесе удар.

В 22-ата минута домакините трябваше да направят принудителна смяна, след като Вандерсон се контузи, а на неговото място влезе Уатара.

Последва и ситуация на Бернардо Силва, който стреля силно, но право в ръцете на вратаря. Последва и удар на Тижани Рейдерс, но ударът му не бе точен. Англичаните постепенно увеличиха натиска спрямо своите домакини.

В 33-ата минута Фил Фодън влезе опасно в наказателното поле, стреля по диагонала, но топката се удари в гредата.

Натискът на гостите продължи и О`Райли бе близо до попадението. Топката стигна до него извън наказателното поле, той направи няколко крачки и стреля, но Филип Кьон спаси.

В 42-ата минута Сити създаде поредното добро положение. Рейндерс стреля извън наказателното поле, Кьон изби, но Ерлинг Холанд стигна до топката, но добавката му не бе точна и излезе в аут.

Логичното се случи в 44-ата минута. Тогава гостите направиха добра многоходова комбинация, топката стигна до О`Райли, който центрира, а Ерлинг Холанд скочи високо и с глава насочи топката в мрежата на домакините – 1:2.

В началото на второто полувреме липсваха чисти голови положения до 54-ата минута. Тогава домакините създадоха опасност. След късо изпълнение на ъглов удар и центриране, Балогън стреля от малък ъгъл, но изпрати топката в аут.

Монако опита натиск, но гостите от Сити можеха да вкарат и трети гол в 73-ата минута. При една контраатака топката стигна до Тижани Рейндерс , който стреля от 15 метра, но изпрати топката в гредата. След това атаката продължи и Холанд стреля от границата на наказателното поле, но Кьон изби в ъглов удра.

В 86-ата минута Ерик Дайер бе ударен в главата след високо вдигнат крак на Нико Гонсалес. Последва напрежение, но след преглед с ВАР реферът Хесус Манзано получи информация, че има нарушение, резглада ситуацията и прецени, че има дузпа, която Дайер реализира – 2:2.