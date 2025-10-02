Италия на бунт: Хиляди на протест заради спряната флотилия за Газа

Израелските военноморски сили блокираха в Средиземно море 13 плавателни съда от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, насочена към Газа. На борда им е имало 201 души, сред които 22 италиански граждани и четирима депутати от опозицията в Италия, съобщават АНСА и „Кориере дела сера“.

Масови протести в Италия

Хиляди демонстранти излязоха на улиците на Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Флоренция и други градове.

В Неапол протестиращи блокираха движението на влакове на централната гара.

В Милано шествие тръгна от площада пред „Ла Скала" към гара „Кадорна".

В Генуа демонстрантите превзеха част от пристанищната зона.

На места имаше сблъсъци с полицията.

Политическа реакция

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че подобни инициативи са „безотговорни и рисковани“ в момент, когато се очаква отговорът на „Хамас“ на предложения от президента Доналд Тръмп план за мир в Газа .

Мелони подчерта, че Италия е предложила флотилията да достави помощта си в Кипър, откъдето тя да влезе в Газа по официален канал с подкрепата на Латинската патриаршия в Йерусалим – предложение, което е било отхвърлено.

Италианският външен министър Антонио Таяни увери, че консулските служби ще окажат съдействие на италианските граждани, които се очаква да бъдат експулсирани обратно в Европа.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето уточни, че „флотилията не е била атакувана, а блокирана".

Обвинения в агресия

От организацията на флотилията твърдят, че израелски военнослужещи са използвали водни оръдия и са направили опит да потопят лодката „Мария Кристина“, пише Ройтерс.

Какво следва?

По данни на представители на „Глоубъл Сумуд“, публикувани в Instagram, около 30 други кораба от флотилията са успели да се отдалечат от израелските сили и ще направят нов опит да достигнат Газа.