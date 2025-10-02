НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Италия на бунт: Хиляди на протест заради спряната флотилия за Газа

          1
          112
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелските военноморски сили блокираха в Средиземно море 13 плавателни съда от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, насочена към Газа. На борда им е имало 201 души, сред които 22 италиански граждани и четирима депутати от опозицията в Италия, съобщават АНСА и „Кориере дела сера“.

          - Реклама -

          Масови протести в Италия

          • Хиляди демонстранти излязоха на улиците на Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Флоренция и други градове.
          • В Неапол протестиращи блокираха движението на влакове на централната гара.
          • В Милано шествие тръгна от площада пред „Ла Скала“ към гара „Кадорна“.
          • В Генуа демонстрантите превзеха част от пристанищната зона.
          • На места имаше сблъсъци с полицията.
          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“ Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Политическа реакция

          • Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че подобни инициативи са „безотговорни и рисковани“ в момент, когато се очаква отговорът на „Хамас“ на предложения от президента Доналд Тръмп план за мир в Газа.
          • Мелони подчерта, че Италия е предложила флотилията да достави помощта си в Кипър, откъдето тя да влезе в Газа по официален канал с подкрепата на Латинската патриаршия в Йерусалим – предложение, което е било отхвърлено.
          • Италианският външен министър Антонио Таяни увери, че консулските служби ще окажат съдействие на италианските граждани, които се очаква да бъдат експулсирани обратно в Европа.
          • Министърът на отбраната Гуидо Крозето уточни, че „флотилията не е била атакувана, а блокирана“.
          Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа

          Обвинения в агресия

          От организацията на флотилията твърдят, че израелски военнослужещи са използвали водни оръдия и са направили опит да потопят лодката „Мария Кристина“, пише Ройтерс.

          Какво следва?

          По данни на представители на „Глоубъл Сумуд“, публикувани в Instagram, около 30 други кораба от флотилията са успели да се отдалечат от израелските сили и ще направят нов опит да достигнат Газа.

          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“ Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

          Израелските военноморски сили блокираха в Средиземно море 13 плавателни съда от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, насочена към Газа. На борда им е имало 201 души, сред които 22 италиански граждани и четирима депутати от опозицията в Италия, съобщават АНСА и „Кориере дела сера“.

          - Реклама -

          Масови протести в Италия

          • Хиляди демонстранти излязоха на улиците на Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Флоренция и други градове.
          • В Неапол протестиращи блокираха движението на влакове на централната гара.
          • В Милано шествие тръгна от площада пред „Ла Скала“ към гара „Кадорна“.
          • В Генуа демонстрантите превзеха част от пристанищната зона.
          • На места имаше сблъсъци с полицията.
          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“ Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Политическа реакция

          • Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че подобни инициативи са „безотговорни и рисковани“ в момент, когато се очаква отговорът на „Хамас“ на предложения от президента Доналд Тръмп план за мир в Газа.
          • Мелони подчерта, че Италия е предложила флотилията да достави помощта си в Кипър, откъдето тя да влезе в Газа по официален канал с подкрепата на Латинската патриаршия в Йерусалим – предложение, което е било отхвърлено.
          • Италианският външен министър Антонио Таяни увери, че консулските служби ще окажат съдействие на италианските граждани, които се очаква да бъдат експулсирани обратно в Европа.
          • Министърът на отбраната Гуидо Крозето уточни, че „флотилията не е била атакувана, а блокирана“.
          Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа

          Обвинения в агресия

          От организацията на флотилията твърдят, че израелски военнослужещи са използвали водни оръдия и са направили опит да потопят лодката „Мария Кристина“, пише Ройтерс.

          Какво следва?

          По данни на представители на „Глоубъл Сумуд“, публикувани в Instagram, около 30 други кораба от флотилията са успели да се отдалечат от израелските сили и ще направят нов опит да достигнат Газа.

          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“ Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          Камелия Григорова -
          Ситуацията в Чернобилската атомна електроцентрала се нормализира, след като електрозахранването беше възстановено след прекъсване, причинено от руски удари с дронове по електропреносна инсталация в...
          Война

          След задържането на флотилията за Газа: Светът реагира остро (ОБОБЩЕНИЕ)

          Никола Павлов -
          Задържането от израелските военноморски сили на международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд“, насочила се към Ивицата Газа, се превърна в една от най-обсъжданите теми в...
          Свят

          11 месеца след срутването в Нови Сад: Стотици почетоха жертвите и настояха за отговорност (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от трагедията със срутването на козирка.

          1 коментар

          1. Ние сме единствената пасивна страна! Гледаме да хапнем, да пийнем! На концерта на Роби – 50000, 60000 души! Обичаме да има сеир! Нищо не ни интересува! И във война ни въвличат- фестивали, събори за ядене и пиене! Духовни сме били? Били- да! Но сега не сме!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions