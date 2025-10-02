Израел осъди „варварската“ атака пред синагога в Манчестър

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди „варварската атака“ пред британска синагога, а външният му министър обвини властите в Обединеното кралство, че не успяват да овладеят нарастващия антисемитизъм в страната.

„Израел скърби заедно с еврейската общност в Обединеното кралство след варварската терористична атака в Манчестър. Както предупредих в ООН: слабостта пред тероризма води само до още повече тероризъм. Само силата и единството могат да го победят“, заяви Нетаняху.

Външният министър Гидеон Саар каза, че атаката е резултат от нарастващия антисемитизъм в цяла Великобритания, предаде АФП.

„Аз съм потресен от смъртоносното нападение близо до синагогата Хийтън Парк в Манчестър в сутринта на най-свещения ден за еврейския народ: Йом Кипур“, написа Гидеон Саар в X.

„Истината трябва да бъде казана: явните и разпространени антисемитски и антиизраелски подбуди, както и призивите за подкрепа на тероризма, напоследък се превърнаха в широко разпространено явление по улиците на Лондон, в градовете в цяла Великобритания и в университетските кампуси. Властите във Великобритания не са предприели необходимите мерки, за да ограничат тази токсична вълна от антисемитизъм и на практика са позволили тя да продължи“, пише още той.

Израелският министър посочи, че Израел очаква „нещо повече от думи от правителството на (Киър) Стармър“ по този въпрос.

Двама души бяха убити, а четирима бяха ранени пред синагога в Манчестър, препълнена с вярващи по време на еврейския празник, съобщи британската полиция. Тя добави, че заподозреният е бил застрелян, описвайки случилото се като „терористична атака“.

Други двама души бяха арестувани след нападението с кола и нож, което се случи, докато еврейските общности по целия свят отбелязват празника Йом Кипур, най-свещеният в еврейския календар.

Великобритания предизвика гнева на израелските лидери, след като миналия месец призна палестинската държава, заедно с няколко други западни страни.