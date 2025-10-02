НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа

          3
          79
          Снимка: Israel Foreign Ministry чрез X / Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелските военноморски сили прихванаха последната флотилия, опитала се да прекъсне морската блокада около Ивицата Газа, и отведоха на арест активисти, сред които е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

          - Реклама -

          Кадри от Средиземно море показват как военни кораби прехващат 47 лодки от Global Sumud Flotilla, превозваща според организаторите над 500 активисти, включително Тунберг.

          „Вече няколко плавателни съда от флотилията Хамас-Сумуд са безопасно спрени и пътниците им се прехвърлят в израелско пристанище. Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави“, заяви израелското външно министерство.

          Снимки и видео показаха Грета Тунберг седнала на палубата, докато израелски моряци ѝ връщат вещите преди отвеждането ѝ в ареста.

          Флотилията Global Sumud, отплавала от Испания, имаше за цел да пробие блокадата и да достави хуманитарна помощ в Газа, където ООН предупреждава за нарастващ глад.

          Искате ли да допълня статията с реакции от международни организации – например ЕС или ООН?

          Израелските военноморски сили прихванаха последната флотилия, опитала се да прекъсне морската блокада около Ивицата Газа, и отведоха на арест активисти, сред които е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

          - Реклама -

          Кадри от Средиземно море показват как военни кораби прехващат 47 лодки от Global Sumud Flotilla, превозваща според организаторите над 500 активисти, включително Тунберг.

          „Вече няколко плавателни съда от флотилията Хамас-Сумуд са безопасно спрени и пътниците им се прехвърлят в израелско пристанище. Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави“, заяви израелското външно министерство.

          Снимки и видео показаха Грета Тунберг седнала на палубата, докато израелски моряци ѝ връщат вещите преди отвеждането ѝ в ареста.

          Флотилията Global Sumud, отплавала от Испания, имаше за цел да пробие блокадата и да достави хуманитарна помощ в Газа, където ООН предупреждава за нарастващ глад.

          Искате ли да допълня статията с реакции от международни организации – например ЕС или ООН?

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Швейцарски шоколад и вина поевтиняват в Индия след ново търговско споразумение

          Красимир Попов -
          Швейцарските шоколади и вина ще станат значително по-достъпни за индийските потребители след влизането в сила на новото Споразумение за търговско-икономическо партньорство (TEPA) между Индия...
          Политика

          Колумбия експулсира всички израелски дипломати след задържането на активистки от флотилията за Газа

          Красимир Попов -
          Колумбийският президент Густаво Петро обяви експулсирането на всички останали израелски дипломати в страната, след като израелските сили спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ...
          Политика

          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

          Красимир Попов -
          Палестинската групировка Хамас остро осъди действията на израелските военноморски сили, които спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. „Това е пиратство и...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions