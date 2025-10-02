Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа

Израелските военноморски сили прихванаха последната флотилия, опитала се да прекъсне морската блокада около Ивицата Газа, и отведоха на арест активисти, сред които е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Кадри от Средиземно море показват как военни кораби прехващат 47 лодки от Global Sumud Flotilla, превозваща според организаторите над 500 активисти, включително Тунберг.

„Вече няколко плавателни съда от флотилията Хамас-Сумуд са безопасно спрени и пътниците им се прехвърлят в израелско пристанище. Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави“, заяви израелското външно министерство.

Снимки и видео показаха Грета Тунберг седнала на палубата, докато израелски моряци ѝ връщат вещите преди отвеждането ѝ в ареста.

Флотилията Global Sumud, отплавала от Испания, имаше за цел да пробие блокадата и да достави хуманитарна помощ в Газа, където ООН предупреждава за нарастващ глад.

