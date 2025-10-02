Израелският флот арестува Грета Тунберг и активисти от флотилията за Газа

Израелските военноморски сили прихванаха последната флотилия, опитала се да прекъсне морската блокада около Ивицата Газа, и отведоха на арест активисти, сред които е и шведската екоактивистка Грета Тунберг.
Кадри от Средиземно море показват как военни кораби прехващат 47 лодки от Global Sumud Flotilla, превозваща според организаторите над 500 активисти, включително Тунберг.
Снимки и видео показаха Грета Тунберг седнала на палубата, докато израелски моряци ѝ връщат вещите преди отвеждането ѝ в ареста.
Флотилията Global Sumud, отплавала от Испания, имаше за цел да пробие блокадата и да достави хуманитарна помощ в Газа, където ООН предупреждава за нарастващ глад.
