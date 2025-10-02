НА ЖИВО
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Българин е сред задържаните от флотилията за Газа? (ВИДЕО)

          Среднощни протести обхванаха Италия, след като израелските военноморски сили блокираха кораби от международната хуманитарна флотилия „Глоубъл Сумуд“, превозваща помощи за Газа.

          Според официална публикация в Instagram канала на флотилията, сред задържаните е и българският гражданин Васил Николаев Димитров. От Министерството на външните работи в София засега отказват коментар.

          В списъка със задържаните фигурират още граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия и Малайзия. Сред тях е и известната шведска екоактивистка Грета Тунберг.

          Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е отведен в израелско пристанище. От своя страна, представителите на флотилията определиха действията на Израел като „незаконни и акт на отчаяние“.

          „На 66 морски мили от Газа около 25 военни кораба се появиха от всички посоки. Три лодки бяха прихванати, комуникациите – заглушени, GPS и VHS системите – блокирани. Израелските сили използваха и димни бомби“, се посочва в изявление на Gaza Freedom Flotilla.

          Съобщението допълва, че военни са се качили на няколко плавателни съда, за да предотвратят придвижването им към анклава.

          Реакции в Италия
          Блокирането на флотилията предизвика незабавни протести в редица италиански градове – Рим, Милано, Неапол, Болоня, Торино, Генуа и Флоренция. В Неапол демонстранти дори блокираха движението на централната жп гара, а в Генуа протестиращи навлязоха в пристанищната зона. На някои места се стигна до сблъсъци с полицията.

          Италианските медии АНСА и „Кориере дела сера“ коментират, че на борда на флотилията е имало и десетки италиански граждани, включително четирима депутати от опозицията, което допълнително ескалира общественото напрежение.

          Италия на бунт: Хиляди на протест заради спряната флотилия за Газа

          Израелската флота спря флотилията с хуманитарна помощ за Газа

          3. Викайте израелския посланик! Много стана! Президентът на Колумбия е изгонил 4 човека от израелското посолство заради пленяването на 2 колумбийки, които са съпровождали хуманитарната помощ за Газа!

