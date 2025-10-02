ИЗВЪНРЕДНО! ВКС реши: Сарафов не е и.ф. главен прокурор

С две разпореждания от днес, 2 октомври 2025 г., Върховният касационен съд отказа образуването на производства по депозирани от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов искания за възобновяване на наказателни дела.
От Наказателната колегия на ВКС обясниха, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона – чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, след изтичането на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата (21 януари 2025 г.). Така, считано от 21 юли 2025 г., Сарафов вече няма легитимност да упражнява функциите на главен прокурор.
В мотивите си съдът подчертава, че:
- Законът има несъщинско обратно действие – не променя вече приключили правоотношения, но преурежда заварените, които продължават занапред.
- Определянето на Сарафов от Прокурорската колегия на ВСС през 2023 г. остава юридически факт, но правните му последици се прекратяват след шестте месеца от новия режим.
- След 21 юли исканията, подписани от Сарафов като и.ф. главен прокурор, не съставляват валидно сезиране на ВКС.
Решението е в съзвучие с позицията на Общото събрание на Наказателната колегия от 18 септември 2025 г., което вече прие, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват ex lege след шестмесечния срок.
С други думи: макар формално да е бил в длъжността, Борислав Сарафов няма активна легитимация да подава искания за възобновяване на дела след 21 юли.
