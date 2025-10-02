НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО! ВКС реши: Сарафов не е и.ф. главен прокурор

          40
          1365
          Снимка: news.lex.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С две разпореждания от днес, 2 октомври 2025 г., Върховният касационен съд отказа образуването на производства по депозирани от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов искания за възобновяване на наказателни дела.

          - Реклама -

          От Наказателната колегия на ВКС обясниха, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона – чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, след изтичането на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата (21 януари 2025 г.). Така, считано от 21 юли 2025 г., Сарафов вече няма легитимност да упражнява функциите на главен прокурор.

          В мотивите си съдът подчертава, че:

          • Законът има несъщинско обратно действие – не променя вече приключили правоотношения, но преурежда заварените, които продължават занапред.
          • Определянето на Сарафов от Прокурорската колегия на ВСС през 2023 г. остава юридически факт, но правните му последици се прекратяват след шестте месеца от новия режим.
          • След 21 юли исканията, подписани от Сарафов като и.ф. главен прокурор, не съставляват валидно сезиране на ВКС.

          Решението е в съзвучие с позицията на Общото събрание на Наказателната колегия от 18 септември 2025 г., което вече прие, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват ex lege след шестмесечния срок.

          С други думи: макар формално да е бил в длъжността, Борислав Сарафов няма активна легитимация да подава искания за възобновяване на дела след 21 юли.

          С две разпореждания от днес, 2 октомври 2025 г., Върховният касационен съд отказа образуването на производства по депозирани от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов искания за възобновяване на наказателни дела.

          - Реклама -

          От Наказателната колегия на ВКС обясниха, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона – чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, след изтичането на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата (21 януари 2025 г.). Така, считано от 21 юли 2025 г., Сарафов вече няма легитимност да упражнява функциите на главен прокурор.

          В мотивите си съдът подчертава, че:

          • Законът има несъщинско обратно действие – не променя вече приключили правоотношения, но преурежда заварените, които продължават занапред.
          • Определянето на Сарафов от Прокурорската колегия на ВСС през 2023 г. остава юридически факт, но правните му последици се прекратяват след шестте месеца от новия режим.
          • След 21 юли исканията, подписани от Сарафов като и.ф. главен прокурор, не съставляват валидно сезиране на ВКС.

          Решението е в съзвучие с позицията на Общото събрание на Наказателната колегия от 18 септември 2025 г., което вече прие, че правомощията на и.ф. главен прокурор се прекратяват ex lege след шестмесечния срок.

          С други думи: макар формално да е бил в длъжността, Борислав Сарафов няма активна легитимация да подава искания за възобновяване на дела след 21 юли.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          40 КОМЕНТАРА

          8. ВКС и те са като музикантите който плаща поръчва музиката.Тия са не по малко корумпирани от Сарафов такива циркове разиграват вече 3 г че да се пръснеш от смях и законите ги тълкуват както гяволът евангелието.Интересно кого защищават в момента като спират наказателните производства.

          9. СЛЕДОВАТЕЛНО лицето което осъществява функциите по длъжността Съдия- Прокурор и с вменената и по Закон компетентност трябва абсолютно на момента да си влезе във функцията си да ЗАПЕЧАТА КАБИНЕТА НА ЛИЦЕТО ПРЕДСТАВЯЩ СЕ ЗА И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР а, същият да бъде незабавно ПОДВЕДЕН ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ поради извършени негови УМИШЛЕНИ действия които по Закон не му се следват а, именно ПРЕДСТАВЯЛ СЕ Е В ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЗА НАЙ-ВИСОКОТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ В СИСТЕМАТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОЕТО ФАКТИЧЕСКИ НЕ Е ПО ЗАКОН‼️

            В случай, че Съдия- Прокурорката УМИШЛЕНО не си изпълнени задълженията си по Закон да бъде също подведена под отговорност за неизпълнение на своите функции по Закон‼️‼️‼️

            Лицата от Висш Съдебен Съвет които са тълкували УМИШЛЕНО Законът в друга посока да бъдат подведени под НАКАЗАТЕЛА ОТГОВОРНОСТ за ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ като са извършили действия които по Закон не е трябвало с което са нанесли изключително сериозни последици и нарушение на етичните норми с което Инспектората на ВСС трябва да се занимае с всеки един от тях но най-напред ДЕЖУРЕН ПРОКУРОР би следвало на момента да си влезе във функциите и да установи тяхната индивидуална съпричастност към ИЗВЪРШЕНИ И ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ С КОИТО СА СЪЗДАЛИ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ – а, именно УМИШЛЕНО СА ВЪВЕЛИ В ЗАБЛУДА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ по отношение на лансиране и представяне на конкретно лице което по Закон не му се е следвало да упражнява дейност съгласно Законоустановения правов ред на Република България‼️‼️‼️

            • Igi Igi Да се връща Геша и да ги подкарва и без това е освободен неправомерно и все още мандата му тече Незабавно Радев да издаде указ за освобождаване на Сарафов както бързаше да освободи Гешев

          13. тоз сарафов полуидиотът кога ще влиза в панделата? Как се прегръщаше с оня петьо еврото, а после не го познавал. Гнус!

          21. „Ощетяване на хората не е правен аргумент“, но за съжаление се използва от прокуратурата, което обяснява всичко, за правната им подготовка. ВКС, и другите съдилища, работят с процесуални норми, а не с махленска терминология. Предложението е да се пристъпи към избор на нов главен прокурор, и прокуратурата да спре да ощетява хората

          22. А сега на къде? Какво ще прави завалията? Другите джуджета ще му помогнат, нали са комбина?!

          23. А сега – на къде? Какво ще прави за валията?! Другите джуджета ще му помогнат, нали са комбина?!

          26. Браво на ВКС, най после вече се знае, че Сарафов не е и.ф гл.прокурор!Поздравления, това е радост лично за мен!

            • Idriz Chavush А бихте ли обяснили кои наказателни производства блокират и защо?Аз мисля също че Сарафов е мутра но и ВКС не падат по доло,просто изпълняват поръчка и защищава някой.

              • Цанко Василев Да, и аз не очаквах,но това вече е факт.Учудващо е и за мен досега, често изпълняваха поръчки от друго място, но това е добро начало!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions