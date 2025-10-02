Яник Синер: С Новак Джокович не сме в една категория

Италианският тенисист Яник Синер спечели титлата на турнира в Пекин, а след този успех неизбежната тема беше сравнението с най-титулувания тенисист на всички времена Новак Джокович. Той подчерта, че все още не може да бъде сравняван със сръбския ас.

„Винаги казвам, че когато хората ме сравняват с Новак, трябва да се вземе предвид всичко, което той е спечелил. С него не сме в една категория“ – коментира Синер.

„Аз съм на 24 години и се опитва да играя възможно най-добре“ – каза още италианецът.

Джокович е печелил турнира в китайската столица шест пъти и никога не е бил побеждаван там. Синер, освен голямото си уважение към Новак, подчерта, че изпитва същото и към Роджър Федерер и Рафаел Надал.

„Знам, че спечелих важни трофеи в началото на кариерата си, но предстои да видим колко дълго ще мога да издържа. Това, което Новак, Рафа и Роджър направиха за 15 години, е невероятно. Новак все още е на корта днес и играе фантастичен тенис. Така че е най-добре да изчакаме и да видим“ – добави Синер.