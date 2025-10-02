Ювентус отново се замеси в голово шоу в ШЛ

Виляреал и Ювентус направиха зрелищно равенство 2:2 в мач от втория кръг на Шампионска лига, който се игра на „Ла Серамика“. Това е втори пореден сходен мач за „бианконерите“ в турнира след 4:4 при домакинството на Борусия Дортмунд.

Хуан Кабал получи контузия и бе сменен принудително от Жоао Марио в 15-ата минута.

Виляреал поведе в резултата в 18-ата минута. Дани Парехо подаде към Жорж Микаутадзе, който напредна, но бе затворен от двама играчи на Ювентус, загуби равновесие и за момент загуби и контрола върху топката. Никола Пепе стигна първи до нея и след това я върне към Микаутадзе, който я вкара във вратата на Матиа Перин.

Виляреал можеше да удвои своята преднина в 22-ата минута, когато Алфонсо Педраса проби по левия фланг, нахлу в наказателното поле на Ювентус и стреля, Перин успя да докосне топката достатъчно, за да я отбие в левия стълб на вратата му.

Ювентус отговори в 23-ата минута, когато „бианконерите“ бяха близо до това да изравнят резултата. Уестън МакКени стреля много опасно с глава, но Арнау Тенас спаси, избивайки в корнер.

Тенас направи ново спасяване в 29-ата минута след удар на Уестън МакКени.

Матиа Перин направи ключово спасяване в 42-ата минута след много опасен удар на Бюканън.

В добавеното време на първата част Микаутадзе пропусна да направи резултата 2:0 за Виляреал.

Ювентус пропусна страхотна възможност да изравни резултата в 47-ата минута. Влезлият на полувремето Франсиско Консейсао пусна отличен пас към Джонатан Дейвид, който не успя да вкара на празна врата от съвсем близо, стреляйки в аут.

Ювентус изравни резултата в 49-ата минута. Лойд Кели с глава продължи към Федерико Гати, който стреля със задна ножица, Арнау Тенас не се намеси по най-добрия възможен начин и топката се озова във вратата му.

Ювентус осъществи пълен обрат в мача в 56-ата минута. Дани Парехо сбърка с един пас назад, който беше пресечен от Франсиско Консейсао. Португалецът веднага преодоля един играч, а след това финтира още един в наказателното поле и стреля покрай Тенас за 1:2.

Уестън МакКени пропусна да вкара трети гол във вратата на Виляреал в 60-ата минута, но и този път удара му с глава изневери.

Ювентус направи нов много голям пропуск в 71-ата минута, когато Кенан Йълдъз подаде към Джонатан Дейвид, който отправи мощен удар с левия крак, но той завърши в напречната греда.

Виляреал успя да изравни резултата в 89-ата минута. Илиас Акомаш центрира от корнер в наказателното поле на Ювентус, където Ренато Вейга засече с глава и прати топката във вратата на Матиа Перин.

В четвъртата минута на добавеното време на мача Виляреал можеше да стигне и до победата, но ударът на Пап Гей с глава бе отразен от Перин.

Виляреал спечели първа точка, докато Ювентус вече има 2.

В следващия кръг Виляреал посреща Манчестър Сити, докато Ювентус гостува на Реал Мадрид.