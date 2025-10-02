НА ЖИВО
          Катастрофа блокира пътя Монтана – Сумер

          Снимка: БГНЕС
          Заради пътнотранспортно произшествие временно е ограничено движението по път I-1 между Монтана и Сумер в двете посоки.

          Всички автомобили изчакват на място, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

