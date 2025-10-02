Катастрофирал камион затвори пътя Троян – Априлци

Пътят Троян – Априлци е временно затворен за движение заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 12:50 ч. в района на кв. „Ливадето“ в с. Орешак. По първоначална информация няма пострадали и сериозни материални щети. На място работят екипи на Районното управление в Троян.

От полицията уточняват, че пътните настилки в областта са мокри и хлъзгави. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.