      четвъртък, 02.10.25
          Начало България Инциденти

          Катастрофирал тир блокира пътя Троян–Априлци

          Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.

          Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. „Ливадето“ на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети, предава кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

          На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.

          Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.

