Катастрофирал тир блокира пътя Троян–Априлци

Пътните настилки на територията на цялата област са мокри
- Реклама -
Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.
Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. „Ливадето“ на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети, предава кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.
На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри
- Реклама -
Затворен е пътят Троян – Априлци заради катастрофирал тежкотоварен камион, съобщиха от ОД на МВР в Ловеч.
Камионът е катастрофирал около 12:50 часа в района на кв. „Ливадето“ на с. Орешак. Няма информация за пострадали и нанесени щети, предава кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.
На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от полицията.
Усраинската дрискордия пак на фона в състезанията!!!
Еххх, какво става с тая дискордия? Някой да не е проклел тая фирма? Вече колко от техните се обърнаха?
В Дискордия е пълно с пишман шофьори