Киселова: Промените в закона ще осигурят нормално функциониране на службите за сигурност

Компетентността по назначаване на ръководители на службите в момента е споделена между правителството и президента, но политическата отговорност се носи от кабинета. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.

Киселова коментира предстоящите промени в законите за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), които предвиждат ръководителите им да се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента.

„Проблемът има два аспекта – правен и политически. Конституцията не поставя пречки за предложените промени. Но е недопустимо във време на глобална политическа нестабилност една от ключовите служби да бъде без титуляр“, подчерта тя.

По думите ѝ, решението на въпроса минава именно през законови промени, за да се преодолее сегашният блокаж в назначенията.

По повод водната криза в област Плевен, Киселова посочи, че години наред капиталовите разходи не са били насочвани към поддръжка и обновяване на водоснабдителната мрежа. Тя уточни, че чрез актуализацията на бюджета се предвиждат средства за конкретни проекти, засягащи региона.