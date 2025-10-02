Киселова: Промените в закона ще осигурят нормално функциониране на службите за сигурност

Компетентността по назначаване на ръководители на службите в момента е споделена между правителството и президента, но политическата отговорност се носи от кабинета. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.
- Реклама -
Киселова коментира предстоящите промени в законите за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), които предвиждат ръководителите им да се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента.
По думите ѝ, решението на въпроса минава именно през законови промени, за да се преодолее сегашният блокаж в назначенията.
По повод водната криза в област Плевен, Киселова посочи, че години наред капиталовите разходи не са били насочвани към поддръжка и обновяване на водоснабдителната мрежа. Тя уточни, че чрез актуализацията на бюджета се предвиждат средства за конкретни проекти, засягащи региона.
Компетентността по назначаване на ръководители на службите в момента е споделена между правителството и президента, но политическата отговорност се носи от кабинета. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.
- Реклама -
Киселова коментира предстоящите промени в законите за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), които предвиждат ръководителите им да се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо с указ на президента.
По думите ѝ, решението на въпроса минава именно през законови промени, за да се преодолее сегашният блокаж в назначенията.
По повод водната криза в област Плевен, Киселова посочи, че години наред капиталовите разходи не са били насочвани към поддръжка и обновяване на водоснабдителната мрежа. Тя уточни, че чрез актуализацията на бюджета се предвиждат средства за конкретни проекти, засягащи региона.
Жалка женица, духовна клошарка.
Пеевска
Ти някой ден ще си без охрана. Тогава ще ближеш асфалта 😆😆😆😆
Оставка на всички крадци
Мърла…🤮
Мръсна долна слуга простакеса всички от гроб са мафиоти закриване на всички партии
Тя горката толкова бързо я засмука „лайнарката“ че нема време да си купи свестно костюмче
Тая / подробна/ красавица ( )““ксйво казва / чува ли се / какви ги дрънка//
Joker :
Как се прави проверка на сигнал между номер на абонат до телеком и КЗП на територията на Р. и към номер към трите телекома в България и роуминг ?
Ей така и малките ще свършат по късно на боклука ….
В питайте тия преди 2015-2017 и след до сега
посока Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ?
Поздрави,
Анти локал и локал г-н Антоний Найденов
Координатор – локализатор и експерт анализатор
по пътна безопасност
02.10.2025г. – ….©
Мутреса
Стига с това плашило
Комунистка брат! Аванта да е ! Много двулични същества!
Мутрите дебели си назначават мутри ,какъв закон ,какви 5лева.
Много долна дребна душица, слугиня на гадната свиня!😡