Кметът на „Триадица“: Изгорелият склад е бил в изключително лошо състояние

Съдбата на стопанската сграда зад 73-о СУ „Владислав Граматик“ в столичния квартал „Гоце Делчев“, в която тази нощ избухна пожар, ще бъде решена в следващите дни и седмици. Това съобщи кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов.
При инцидента беше открито тялото на 45-годишен мъж, за когото е установено, че е водел скитнически начин на живот.
Състоянието на сградата
Той допълни, че експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата, а въз основа на заключенията ще се реши дали тя подлежи на премахване.
Потенциални бъдещи планове
Кметът отбеляза, че районната администрация следи случая внимателно, включително и за евентуални инвестиционни намерения, предвид отреждането на урегулирания поземлен имот (УПИ) – за ресторант и жилищно строителство.
Инцидентът
Пожарът е избухнал около 00:30 ч. миналата нощ. На сигнала са се отзовали шест пожарни екипа. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването на отломките е намерено тялото на мъжа.
Чакаме да видим кой ще строи там, за да разберем кой уби човека и подпали колите на хората!
Същата съдба, но с по-голям късмет има 100 годишната историческа сграда на чалготеката Син Сити!
Скапани, алчни убийци!
„Е бил“, а къде е бил кмета?!?