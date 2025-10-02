Кметът на „Триадица“: Изгорелият склад е бил в изключително лошо състояние

Съдбата на стопанската сграда зад 73-о СУ „Владислав Граматик“ в столичния квартал „Гоце Делчев“, в която тази нощ избухна пожар, ще бъде решена в следващите дни и седмици. Това съобщи кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов.

При инцидента беше открито тялото на 45-годишен мъж, за когото е установено, че е водел скитнически начин на живот.

Състоянието на сградата

„Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и предимно метална. Според публично-достъпните регистри складът е в режим на съсобственост, без общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, на които общината е реагирала с предписания“, поясни Божилов.

Той допълни, че експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата, а въз основа на заключенията ще се реши дали тя подлежи на премахване.

Потенциални бъдещи планове

Кметът отбеляза, че районната администрация следи случая внимателно, включително и за евентуални инвестиционни намерения, предвид отреждането на урегулирания поземлен имот (УПИ) – за ресторант и жилищно строителство.

Инцидентът

Пожарът е избухнал около 00:30 ч. миналата нощ. На сигнала са се отзовали шест пожарни екипа. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването на отломките е намерено тялото на мъжа.