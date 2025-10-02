Код за ураган на Бермудските острови

Тропическата буря от втора категория „Имелда“ връхлетя късно снощи Бермудските острови, като повечето основни дейности на британската територия бяха преустановени, съобщи Асошиейтед прес.

И днес в Бермуда се очакват бурни ветрове и поройни дъждове, като метеоролозите смятат, че стихията ще стихне към полунощ.

Код за ураган беше издаден. Най-мощно „Имелда“ се усети на югозападното Бермудско крайбрежие. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида, отчете, че скоростта на съпътстващите ветрове била 155 км/ч.

„Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни“, заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.

Затворени бяха всички държавни училища, а международното летище прекъсна своята дейност, като на място бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.

Работата си преустанови и държавната администрация, отбелязва АП.