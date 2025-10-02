НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Код за ураган на Бермудските острови

          0
          18
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Тропическата буря от втора категория „Имелда“ връхлетя късно снощи Бермудските острови, като повечето основни дейности на британската територия бяха преустановени, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          И днес в Бермуда се очакват бурни ветрове и поройни дъждове, като метеоролозите смятат, че стихията ще стихне към полунощ.

          Код за ураган беше издаден. Най-мощно „Имелда“ се усети на югозападното Бермудско крайбрежие. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида, отчете, че скоростта на съпътстващите ветрове била 155 км/ч.

          Ураганът Ерин застрашава Северна Каролина Ураганът Ерин застрашава Северна Каролина

          „Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни“,

          заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.

          Затворени бяха всички държавни училища, а международното летище прекъсна своята дейност, като на място бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.

          Работата си преустанови и държавната администрация, отбелязва АП.

          Тропическата буря от втора категория „Имелда“ връхлетя късно снощи Бермудските острови, като повечето основни дейности на британската територия бяха преустановени, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          И днес в Бермуда се очакват бурни ветрове и поройни дъждове, като метеоролозите смятат, че стихията ще стихне към полунощ.

          Код за ураган беше издаден. Най-мощно „Имелда“ се усети на югозападното Бермудско крайбрежие. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида, отчете, че скоростта на съпътстващите ветрове била 155 км/ч.

          Ураганът Ерин застрашава Северна Каролина Ураганът Ерин застрашава Северна Каролина

          „Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни“,

          заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.

          Затворени бяха всички държавни училища, а международното летище прекъсна своята дейност, като на място бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.

          Работата си преустанови и държавната администрация, отбелязва АП.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          След атаките: Електрозахранването в АЕЦ Чернобил е възстановено

          Камелия Григорова -
          Ситуацията в Чернобилската атомна електроцентрала се нормализира, след като електрозахранването беше възстановено след прекъсване, причинено от руски удари с дронове по електропреносна инсталация в...
          Война

          След задържането на флотилията за Газа: Светът реагира остро (ОБОБЩЕНИЕ)

          Никола Павлов -
          Задържането от израелските военноморски сили на международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд“, насочила се към Ивицата Газа, се превърна в една от най-обсъжданите теми в...
          Свят

          11 месеца след срутването в Нови Сад: Стотици почетоха жертвите и настояха за отговорност (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от трагедията със срутването на козирка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions