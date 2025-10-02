Код за ураган на Бермудските острови

Тропическата буря от втора категория „Имелда“ връхлетя късно снощи Бермудскитеострови, като повечето основни дейности на британската територия бяха преустановени, съобщи Асошиейтед прес.
И днес в Бермуда се очакват бурни ветрове и поройни дъждове, като метеоролозите смятат, че стихията ще стихне към полунощ.
Код за ураган беше издаден. Най-мощно „Имелда“ се усети на югозападното Бермудско крайбрежие. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида, отчете, че скоростта на съпътстващите ветрове била 155 км/ч.
Затворени бяха всички държавни училища, а международното летище прекъсна своята дейност, като на място бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.
Работата си преустанови и държавната администрация, отбелязва АП.
