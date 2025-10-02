Колумбия експулсира всички израелски дипломати след задържането на активистки от флотилията за Газа

Колумбийският президент Густаво Петро обяви експулсирането на всички останали израелски дипломати в страната, след като израелските сили спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Газа, предаде АФП.

„Две колумбийки, ангажирани с дейности за човешка солидарност с Палестина, бяха задържани от израелските сили в международни води", заяви Петро в социалната мрежа X.

Президентската канцелария уточни, че става дума за Мануела Бедоя и Луна Барето, които са били на борда на флотилията. Колумбия настоя за тяхното незабавно освобождаване.

Израелското външно министерство потвърди, че „няколко кораба от флотилията са били безопасно спрени“ и че пътниците се прехвърлят в израелско пристанище.

Петро, който прекъсна дипломатическите отношения с Израел още миналата година, заяви, че решението за експулсиране на четиримата останали израелски дипломати в Богота е в отговор на „ново международно престъпление“ от страна на премиера Бенямин Нетаняху.

Освен това президентът на Колумбия обяви, че страната прекратява търговското си споразумение с Израел, в сила от 2020 г.

Този ход е поредната ескалация в позицията на Богота спрямо Тел Авив и поставя Колумбия сред най-критичните държави в Латинска Америка по отношение на израелските действия в Газа.