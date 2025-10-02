Комбинацията Де Бройне – Хьойлуд действа безотказно

Наполи постигна първа победа в Шампионска лига, след като спечели с 2:1 домакинството на Спортинг Лисабон от втория кръг на основната фаза на турнира.

- Реклама -

Първите удари на Кевин Де Бройне и Ангиса не застрашиха вратата на Спортинг Лисабон и излязоха в аут.

Наполи поведе в резултата в 36-ата минута. Домакините организираха смъртоносна контраатака, при която Ангиса и Де Бройне си размениха пасове. Белгиецът пусна отличен извеждащ пас към Расмус Хьойлуд, който беше сам срещу Руи Силва и не пропусна да вкара.

Наполи бе близо до това да удвои преднината си в 41-ата минута. Матео Политано отправи много хубав удар, но Руи Силва внимаваше и спаси.

Политано пробва удар от разстояние в 49-ата минута, но топката премина над напречната греда и излезе в аут.

Съдията Дани Макели свири дузпа за Спортинг Лисабон в 60-ата минута за нарушение на Политано срещу Араужо в наказателното поле на домакините.

Луис Суарес излъга Ваня Милинкович-Савич, пращайки топката във вратата му за 1:1 в 62-ата минута.

Наполи от отново поведе в резултата в 79-ата минута, когато Кевин Де Бройне сложи топката на главата на Расмус Хьойлунд, който насочи топката във вратата на Руи Силва.

С тази победа Наполи вече има 3 точки, колкото и Спортинг Лисабон.

В следващия кръг Спортинг Лисабон е домакин на Олимпик Марсилия, а Наполи гостува на ПСВ Айндховен.

В друг мач от втория кръг на Шампионска лига Байер Леверкузен и ПСВ Айндховен завършиха 1:1.

Леверкузен вече има 2 точки, докато това е първа за ПСВ Айндховен.

В следващия кръг Леверкузен е домакин на ПСЖ.