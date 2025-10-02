НА ЖИВО
          Костадинов: България няма адекватна реакция при задържане на нейни граждани зад граница

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската държава няма адекватна реакция, когато нейни граждани бъдат задържани зад граница. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          Повод за коментара стана информацията, че българин е сред задържаните от израелските военноморски сили в териториалните води на Израел.

          „Той твърди, че е отвлечен. Очевидно е от израелските военни, може би и от специалните служби. Той е част от международна хуманитарна акция, която Израел възприема като заплаха за националната си сигурност“, посочи Костадинов.

          По думите му, от началото на военната операция срещу Газа, израелските власти оправдават действията си с „национална сигурност“, което според него прикрива „геноцидна акция срещу цивилни, основно жени и деца“.

          Костадинов припомни и случая с българския гражданин Милан Димитров, задържан в Атина и екстрадиран в САЩ. От „Възраждане“ продължават да събират средства за неговата правна защита.

          „Вярвам, че до края на годината Милан ще се върне в България“, каза той.

          Той отправи апел и към българските граждани от еврейски произход да изразят позиция в защита на задържания наш сънародник.

          По отношение на предстоящите законови промени за службите за сигурност – ДАНС, ДАР и ДАТО – Костадинов заяви, че „Възраждане“ категорично няма да ги подкрепи.

          „Направо да внесат предложение за закриване на президентската институция и да приключваме този мач“, коментира той.

          Лидерът на „Възраждане“ бе запитан и за готвения вот на недоверие на тема водна криза. Той уточни, че мотивите са били предоставени на партия АПС още на 16 юли, въпреки твърденията на формацията, че не са ги получили.

          

          

          1. Alexander VladimirovСаше, бедният, прост и подъл олигофрен си ти. Цял ден качваш и коментираш, за да си изкараш надника.

          6. Alexander Vladimirov Факти моля,а не празни дрънканици ,защото това,което се вижда с просто око е,че ППДБ по нищо не. отстъпват на ГЕРБ и ДПС -НН ! Там просто е борба за трона ! И…учете историята !

            • Даринка Георгиева „Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи като си го върне!“ Заради този коментар в социална мрежа българката Росица Георгиева е задържана в Русия и осъдена на 3 години затвор. В момента е в ареста и чака обжалване. Къде е Външно? Къде са медиите? Къде са патрЕотите ракиени? А, да, знаем къде. Повтарят след Радев: „Крим е руски“!

            • „Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи като си го върне!“ Заради този коментар в социална мрежа българката Росица Георгиева е задържана в Русия и осъдена на 3 години затвор. В момента е в ареста и чака обжалване. Къде е Външно? Къде са медиите? Къде са патрЕотите ракиени? А, да, знаем къде. Повтарят след Радев: „Крим е руски“!

            • Даринка Георгиева Ивелин Йорданов Имаш избор…Веднага можеш да избягаш от фашизма в ЕС и заживееш в сев.корея ,в Иран-съюзниците на путин или в русия…::)))))

            • Alexander Vladimirov Говорите глупости!Задържана е заради измама,а не заради писаници. Хем не сте наясно,хем повтаряте като папагал неверни и недоказани глупости! Само и само да се плюе по Русия,без значение че твърденията са неистински!

