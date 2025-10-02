Костадинов: България няма адекватна реакция при задържане на нейни граждани зад граница

Българската държава няма адекватна реакция, когато нейни граждани бъдат задържани зад граница. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Повод за коментара стана информацията, че българин е сред задържаните от израелските военноморски сили в териториалните води на Израел.
По думите му, от началото на военната операция срещу Газа, израелските власти оправдават действията си с „национална сигурност“, което според него прикрива „геноцидна акция срещу цивилни, основно жени и деца“.
Костадинов припомни и случая с българския гражданин Милан Димитров, задържан в Атина и екстрадиран в САЩ. От „Възраждане“продължават да събират средства за неговата правна защита.
Той отправи апел и към българските граждани от еврейски произход да изразят позиция в защита на задържания наш сънародник.
По отношение на предстоящите законови промени за службите за сигурност – ДАНС, ДАР и ДАТО – Костадинов заяви, че „Възраждане“ категорично няма да ги подкрепи.
Лидерът на „Възраждане“ бе запитан и за готвения вот на недоверие на тема водна криза. Той уточни, че мотивите са били предоставени на партия АПС още на 16 юли, въпреки твърденията на формацията, че не са ги получили.
