НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кристъл Палас започна с победа в Лигата на конференциите

          В следващия кръг Кристъл Палас е домакин на АЕК Ларнака, а Динамо Киев е гост на Самсунспор

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кристъл Палас започна с победа в Лигата на конференциите, след като спечели с 2:0 гостуването си на Динамо Киев в Любин.

          - Реклама -

          Лондончани излязоха напред в резултата с гол в 31-ата минута, когато Йереми Пино сложи топката на главата на Даниел Муньос, който отблизо не пропусна да вкара.

          Кристъл Палас можеше да вкара втори гол в 45-ата минута, но Борна Соса направи страхотен пропуск.

          Еди Нкетия вкара гол в 56-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.

          Все пак Кристъл Палас вкара втори гол в 58-ата минута, когато Йереми Пино асистира на Нкетия, чието попадението този път беше редовно.

          Кристъл Палас завърши мача с човек по-малко, след като Борна Соса бе изгонен с втори жълт картон в 77-ата минута.

          В следващия кръг Кристъл Палас е домакин на АЕК Ларнака, а Динамо Киев е гост на Самсунспор.

          Кристъл Палас започна с победа в Лигата на конференциите, след като спечели с 2:0 гостуването си на Динамо Киев в Любин.

          - Реклама -

          Лондончани излязоха напред в резултата с гол в 31-ата минута, когато Йереми Пино сложи топката на главата на Даниел Муньос, който отблизо не пропусна да вкара.

          Кристъл Палас можеше да вкара втори гол в 45-ата минута, но Борна Соса направи страхотен пропуск.

          Еди Нкетия вкара гол в 56-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.

          Все пак Кристъл Палас вкара втори гол в 58-ата минута, когато Йереми Пино асистира на Нкетия, чието попадението този път беше редовно.

          Кристъл Палас завърши мача с човек по-малко, след като Борна Соса бе изгонен с втори жълт картон в 77-ата минута.

          В следващия кръг Кристъл Палас е домакин на АЕК Ларнака, а Динамо Киев е гост на Самсунспор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Актюркоглу изведе Фенербахче до първа победа в Лига Европа

          Станимир Бакалов -
          Фенербахче записа първата си победа в основната фаза на Лига Европа. В мач от 2-рия кръг турският гранд победи с 2:1 състава на Ница....
          Спорт

          Бетис не остави шанс на Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец загуби с 0:2 от испанския Реал Бетис в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Срещата се игра на „Хювефарма...
          Спорт

          Лил победи Рома с 1:0 

          Станимир Бакалов -
          Лил победи Рома като гост с 1:0 в изключително куриозен мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа! Харалдсон вкара победния гол за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions