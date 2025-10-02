Кристъл Палас започна с победа в Лигата на конференциите, след като спечели с 2:0 гостуването си на Динамо Киев в Любин.
Лондончани излязоха напред в резултата с гол в 31-ата минута, когато Йереми Пино сложи топката на главата на Даниел Муньос, който отблизо не пропусна да вкара.
Кристъл Палас можеше да вкара втори гол в 45-ата минута, но Борна Соса направи страхотен пропуск.
Еди Нкетия вкара гол в 56-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.
Все пак Кристъл Палас вкара втори гол в 58-ата минута, когато Йереми Пино асистира на Нкетия, чието попадението този път беше редовно.
Кристъл Палас завърши мача с човек по-малко, след като Борна Соса бе изгонен с втори жълт картон в 77-ата минута.
В следващия кръг Кристъл Палас е домакин на АЕК Ларнака, а Динамо Киев е гост на Самсунспор.
- Реклама -
