Кристъл Палас започна с победа в Лигата на конференциите, след като спечели с 2:0 гостуването си на Динамо Киев в Любин.

Лондончани излязоха напред в резултата с гол в 31-ата минута, когато Йереми Пино сложи топката на главата на Даниел Муньос, който отблизо не пропусна да вкара.

Кристъл Палас можеше да вкара втори гол в 45-ата минута, но Борна Соса направи страхотен пропуск.

Еди Нкетия вкара гол в 56-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада.

Все пак Кристъл Палас вкара втори гол в 58-ата минута, когато Йереми Пино асистира на Нкетия, чието попадението този път беше редовно.

Кристъл Палас завърши мача с човек по-малко, след като Борна Соса бе изгонен с втори жълт картон в 77-ата минута.

В следващия кръг Кристъл Палас е домакин на АЕК Ларнака, а Динамо Киев е гост на Самсунспор.