Лил победи Рома с 1:0 

Лил победи Рома като гост с 1:0 в изключително куриозен мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа!

Харалдсон вкара победния гол за Лил, разписвайки се в 6-ата минута след грешка в защитата на Рома. Вратарят на французите Йозер се превърна в герой, след като спаси 3 дузпи в рамките на 3 минути в края, като първо удар от бялата точка на Довбик, но бе пристъпил голлинията и украинецът отново стреля, но турският страж пак хвана изпълнението му. Той обаче отново бе пристъпил голлинията и се стигна до второ пребиване на дузпата, като този път Йозер хвана шут на Суле.

С тази победа Лил събра 6 точки и е на второ място в общото класиране в Лига Европа, където Рома е 16-и с 3 точки в актива си.

Рома – Лил 0:1

0:1 Хакон Арнар Харалдсон (6′)

Мачът на „Олимпико“ започна по чудесен начин за Лил, който в 6-ата минута се възползва от грешка в защитата на Рома. Топката стигна до Феликс Корея и той я подаде към Хакон Арнар Харалдсон, който я овладя в наказателното поле и я прати в мрежата на Миле Свилар!

Последва натиск на Рома, като с пропуски се отчетоха Матиас Суле и Евън Фъргюсън. Лил обаче не се окопа в глуха защита и също търсеше своите възможности в атака.

В 25-ата минута Уеслей подаде от дясното крило към Браян Кристанте, който продължи за Лоренцо Пелегрини и той шутира от около 20 метра, но рикошет омекоти топката и това позволи на вратаря да спаси безпроблемно. Лил отговори с многоходова атака в 30-ата минута, когато Харолдсон подаде към Осам Сахрауи и той стреля от малък ъгъл по диагонала, но не уцели вратата.

Пет минути по-късно пред вратата на Лил се оформи истинско стрелбище! Първоначално Тома Мюние блокира удар на Костас Цимикас, след това Шансел Мбемба блокира добавката на Суле. Топката се върна при Цимикас, чийто изстрел бе спасен от Йозер, но след това се стигна и до изстрел на Найл Ел Айнауи, но Айса Манди изчисти на голлинията.

До края на първата част така и не се стигна до нов гол и Рома се оттегли на почивка с гол пасив.

Второто полувреме започна с удар на Мбемба след ъглов удар, но Свилар спаси. В 54-ата минута стражът на италианците отново се намеси, този път при удар на Жиру.

Постепенно Рома упражни масиран натиск към вратата на Берке Йозер и Лил бе принуден да се защитава.

Така се стигна до 80-ата минута, когато Манди докосна топката с ръка и след преглед с ВАР, съдията Ерик Ламбрехт отсъди дузпа за Рома. Зад топката застана Артьом Довбик, който обасе стреля доста слабо и Берке Йозер спаси. Вратарят беше престъпил голлинията при удара на украинеца и затова съдията постанови дузпата да се бие отново. С второто изпълнение отново се нагърби Довбик, който не си взе поука и пак стреля слабо, което позволи на Йозер отново да спаси. Той обаче пак бе излязъл пред голлинията и дузпата се би трети път. В този случай с нейното изпъленение се нагърби Матиас Суле, но неговият удар в дясната част от вратата също бе слаб и Йозер спаси за трети път!

До края на мача Рома бе съкрушен и нямаше сили да търси гол, като по този начин Лил се поздрави с успеха!

В следващия кръг от турнира „вълците“ ще приемат Виктория Пилзен, докато Лил ще бъде домакин на ПАОК, като и двата мача са на 23 октомври.